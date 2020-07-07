Экс-футболистка «Челси»: «Хотим найти черного Клоппа и черного Гвардиолу»

В Англии обеспокоены недостатком небелых тренеров и обсуждают введение аналога правила Руни, которое действует в американском футболе.

Бывшая футболистка «Челси» и «Ювентуса» Эниола Алуко поддержала введение в Англии системы BAME. Она направлена на увеличение в футболе числа тренеров африканского и азиатского происхождения, а также представителей этнических меньшинств.

«Изменения должны быть намеренными. Когда полагаешься на саморегуляцию, на то, что люди сами все сделают, в итоге все приходит к тому, что все возвращаются в зону комфорта, к тому, как поступали всегда.

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Думаю, нам нужна некая цель по количеству представителей BAME. 30% – это хорошо. Нравится это владельцам и директорам клубов или нет, но это то, что нужно футболу. Существует заблуждение, будто нужно давать работу только за то, что ты темнокожий. Это не то, о чем мы просим. Думаю, что есть база талантов. Представители BAME наверняка есть в академиях.

На уровне академий можно увидеть значительно больше темнокожих тренеров. Это говорит мне, что есть некий промежуточный пул, из которого нельзя подняться выше. Мы хотим найти черного Юргена Клоппа, черного Пепа Гвардиолу. Мы не найдем их, если не будем искать, если не будем прокладывать пути для этого поиска», – цитирует Алуко ESPN.

Сейчас в АПЛ не работает ни один темнокожий тренер.

Ранее вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заявил , что в Англии темнокожие тренеры получают меньше шансов, чем их коллеги со светлым цветом кожи.

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