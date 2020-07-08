The Times: «Ливерпуль» может сыграть в Суперкубке Англии с победителем Чемпионшипа

Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» – «Брайтон»
Фото: Getty Images
Все из-за занятости других команд в еврокубках.
«Ливерпуль» может сыграть с победителем Чемпионшипа в матче за Суперкубок Англии, который откроет сезон-2020/21.
Как сообщает The Times, у организаторов матча возникла проблема: на дни его проведения наслаивается доигровка сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы, где по-прежнему выступают клубы, которые могут победить в Кубке Англии. Если команда-победитель Кубка не сможет принять участие в национальном Суперкубке, соперником «Ливерпуля» станет лучший клуб Чемпионшипа.
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- Лидером Чемпионшипа на данный момент является «Вест Бромвич».
- Четыре оставшихся претендента на Кубок Англии – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси». Из данного перечня клубов из еврокубков официально вылетел только «Арсенал».
- «Ливерпуль» уже покинул розыгрыш Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала турнира мадридскому «Атлетико».
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