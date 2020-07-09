Telegraph: «Боруссия» сделает «МЮ» скидку на Санчо

Дортмундцы поумерили аппетит.

Дортмундская «Боруссия» готова скинуть цену на полузащитника Джейдона Санчо.

Изначально клуб оценивал игрока почти в 130 млн евро – такая сумма в коронавирусный кризис сделала бы уход игрока практически нереальным. Как сообщает The Telegraph, англичанин остается приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке, и клуб Бундеслиги готов пойти на уступки – теперь игрок доступен всего за 100 млн евро.

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Санчо – продукт академии «Манчестер Сити»

Джейдон сыграл 44 матча во всех турнирах текущего сезона. У 20-летнего англичанина по 20 голов и ассистов.

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