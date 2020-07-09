Telegraph: «Боруссия» сделает «МЮ» скидку на Санчо

Джейдон Санчо
Фото: Getty Images
Дортмундцы поумерили аппетит.
Дортмундская «Боруссия» готова скинуть цену на полузащитника Джейдона Санчо.
Изначально клуб оценивал игрока почти в 130 млн евро – такая сумма в коронавирусный кризис сделала бы уход игрока практически нереальным. Как сообщает The Telegraph, англичанин остается приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке, и клуб Бундеслиги готов пойти на уступки – теперь игрок доступен всего за 100 млн евро.
Чемпионат Англии
Клопп – о Санчо: «Красная футболка отлично бы смотрелась на Джейдоне»
27/06/2020 В 15:46
- Санчо – продукт академии «Манчестер Сити»
- Джейдон сыграл 44 матча во всех турнирах текущего сезона. У 20-летнего англичанина по 20 голов и ассистов.
За «Боруссию» играет сын легенды Америки. Он займет место Санчо
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Чемпионат Англии
Экс-игрок АПЛ: «Боруссия» хочет 130 млн евро за Санчо. Среди претендентов – «Ливерпуль» и «МЮ»
26/03/2020 В 18:24
Чемпионат Англии
Клопп – о Санчо: «Красная футболка отлично бы смотрелась на Джейдоне»
27/06/2020 В 15:46