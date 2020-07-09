Полузащитник «Тоттенхэма» встретился с фанатом, за нападение на которого получил 4 матча бана

Моуринью считает, что мужчины во всем разобрались, и наказание чрезмерно.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что полузащитник Эрик Дайер лично встретился с оскорбившим его брата фанатом.

В начале марта после вылета из Кубка Англии Дайер полез на трибуны, чтобы разобраться с болельщиком – фанат «шпор» выкрикивал оскорбления в адрес родственника футболиста, и англичанин не выдержал. Из-за коронавируса FA вынесла вердикт только 8 июля – Эрик получил бан на четыре матча и денежный штраф. Тренер игрока рассказал, что он лично встретился с обидчиком.

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«Болельщик имел возможность встретиться с игроком, имел возможность извиниться перед ним, имел возможность понять, что нам очень хорошо платят, но мы не роботы. Нам очень хорошо платят, но у нас есть семьи и друзья, которые поддерживают нас на стадионе. Я думаю, у этого болельщика была хорошая возможность измениться и стать другим. Это произошло по решению Дайера, потому что тот человек – прежде всего фанат «Тоттенхэма», он сожалел о том, что произошло.

Как мне передали, он имел достоинство извиниться перед ним. Это было хорошо. В нормальных условиях, особенно после того, как он сказал, что не чувствовал себя под угрозой в какой-либо момент, этого было бы достаточно для справедливого решения», – цитирует Жозе Sky Sports.

Дайер сможет принять участие только в последнем матче АПЛ.

«Тоттенхэм» занимает 10-е место.

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