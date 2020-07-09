Дзюба и Азмун не первые, кто сымитировал половой акт в раздевалке. Год назад это сделали юниоры «МЮ»

Джеймс Гарнер, Мэйсон Гринвуд и Эйнджел Гомес
Фото: Getty Images
Мальчик: Артем Дзюба и Сердар Азмун. Мужчина: Мэйсон Гринвуд и Джеймс Гарнер.
Самой обсуждаемой темой в Тинькофф РПЛ в последние дни стало вирусное видео с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна – о нем высказались Александр Медведев, Алексей Спиридонов и даже голкипер сборной Ирана Мохаммад Рашид Мазахери.
На самом деле, Дзюба и Азмун не изобрели ничего нового: еще в сентябре прошлого года половой акт в раздевалке сымитировали юниоры «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд и Джеймс Гарнер. Получается, Артем и Сердар просто сделали косплей?
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- 18-летний Гринвуд провел в сезоне-2019/20 26 матчей, забил семь мячей и выполнил два ассиста.
- 19-летний Гарнер в нынешнем розыгрыше АПЛ провел одну игру (в октябре против «Норвича»), в которой вышел на замену.
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