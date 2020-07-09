Ван Дейк – форвардам на 90-й минуте игры с «Брайтоном»: «Вы превратились в гребаных ленивцев!»

Вирджил – прирожденный победитель и максималист.

Журналист i newspaper Сэм Каннингем рассказал о том, как Вирджил ван Дейк руководил нападающими «Ливерпуля» во время матча 34-го тура АПЛ против «Брайтона» (3:1).

«Люблю такое: 3:1, 90-я минута. Титул уже выигран. Нападающие «Ливерпуля» не прессингуют защитников «Брайтона». Ван Дейк: «Вперед, парни, вы превратились в гребаных ленивцев!» – написал Каннингем в твиттере.

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На момент окрика Ван Дейка нападение «Ливерпуля» состояло из тройки Мохамед Салах – Садио Мане – Такуми Минамино.

Ранее «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии. «Красные» выиграли титул впервые за 30 лет.

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