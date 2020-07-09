Ван Дейк – форвардам на 90-й минуте игры с «Брайтоном»: «Вы превратились в гребаных ленивцев!»

Вирджил ван Дейк
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Вирджил – прирожденный победитель и максималист.
Журналист i newspaper Сэм Каннингем рассказал о том, как Вирджил ван Дейк руководил нападающими «Ливерпуля» во время матча 34-го тура АПЛ против «Брайтона» (3:1).
«Люблю такое: 3:1, 90-я минута. Титул уже выигран. Нападающие «Ливерпуля» не прессингуют защитников «Брайтона». Ван Дейк: «Вперед, парни, вы превратились в гребаных ленивцев!» – написал Каннингем в твиттере.
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