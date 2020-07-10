Стадион «Вест Хэма» оцепили из-за угрозы теракта перед матчем АПЛ

Тревога оказалась ложной.

Стадион лондонского «Вест Хэма» оцепили полицейские перед матчем 34-го тура АПЛ против «Бёрнли».

Перед рестартом турнира клубы предупредили о повышенной террористической опасности в связи с меньшим количеством людей на стадионе и большей уязвимостью арен. Перед игрой у одних из ворот стадиона припарковался серый Volkswagen Golf, что и стало причиной паники. По сообщению об угрозе теракта прибыла полиция, через систему оповещения стадиона владельца машины призвали немедленно вернулся к транспортному средству.

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«Вечером в среду, 8 июля, сотрудники патрульной службы возле лондонского стадиона были уведомлены о подозрительном транспортном средстве. Были привлечены дополнительные офицеры и установлено оцепление. Владелец транспортного средства был идентифицирован, с ним провели профилактическую беседу. Арестов произведено не было», – приводит Daily Mail слова представителя полиции.

«Бёрнли» победил со счетом 1:0.

Команда занимает 10-е место, «молотобойцы» – 16-е.

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