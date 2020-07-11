«Сколько времени понадобилось Клоппу?» Моуринью пообещал взять трофей с «Тоттенхэмом»

Болельщикам стоит набраться немного терпения.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью уверен, что клуб выиграет трофеи под его руководством.

«Сколько времени понадобилось Юргену Клоппу и «Ливерпулю»? Четыре года, четыре сезона. Покупка одного из лучших вратарей мира, одного из лучших центральных защитников мира и так далее и тому подобное. Я сосредоточен на своем трехлетнем контракте и верю, что в это время мы сможем выиграть трофеи. А если не выиграем, но клуб войдет в новую эру и сделает это после меня, я буду доволен.

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Я работаю ради клуба, а не ради себя. Настроен оптимистично, так как начал работать с первого дня. Верю, что мы сможем произвести некоторые изменения в команде, но нам не нужно для этого крупных инвестиций. Надеюсь, в следующем сезоне не будет столько же неприятных ситуаций и эпизодов, как в этом. Полагаю, все должно сложиться иначе.

Единственная несправедливость – люди забывают, что у нас новый стадион, лучший в мире, а также лучшая тренировочная база, и на все это прошлым летом мы потратили около 100 миллионов фунтов. Наверное, это одна из крупнейших инвестиций клуба АПЛ, но эксперты не считают, что это связано с прогрессом клуба», – цитирует 57-летнего Моуринью BBC.

Португальский тренер возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года.

После 34 туров АПЛ прошлогодний финалист ЛЧ идет на девятом месте.

За последние 29 лет «Тоттенхэм» выиграл всего один трофей – Кубок английской Лиги-2007/08.

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