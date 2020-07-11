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Защитник «Сити»: «Мы все еще лучшая команда АПЛ»

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Джон Стоунз

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

Два десятка очков до лидера – не повод сомневаться.

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз считает, что клуб все еще является лучшей командой в АПЛ.

«Несмотря на то, что Премьер-лига уже разыграна, мы все еще боремся за трофеи. Мы уверены, что все еще являемся лучшей командой лиги. Мы знаем способности и стандарты, которые установили для себя. Играя в соответствии с ними каждые три или четыре дня – это то, чем мы должны гордиться. Это то, к чему мы стремимся», – цитирует игрока Sky Sports.

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  • «Ливерпуль» уже оформил чемпионство – отставание «горожан» составляет 24 очка при матче в запасе.
  • 2 июля «Сити» обыграл «красных» со счетом 4:0.

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