«Челси» сменил спонсора. Теперь результаты «синих» магически связаны с лого на футболке

Возможно, клуб Романа Абрамовича подцепил черную метку.

В последних турах каждого сезона примерно все футбольные клубы презентуют формы на следующий игровой год. Кто-то хвастается изменениями в рисунке и положении полос, кто-то стимулирует продажи обновленным и стильным дизайном.

Форма «Челси» на новый сезон шикарна. В основном комплекте с ярко-синим цветом теперь красиво гармонируют темно-синие вставки, а второй вариант отличается потрясным голубым цветом и зигзагами по всей майке.

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Но главной фишкой обоих комплектов внезапно оказались не дизайнерские решения, а смена титульного спонсора. Теперь на майках «синих» вместо компании Yokohama, от партнерства с которой лондонцы за пять лет заработали 200 млн фунтов, размещается британский интернет-провайдер Three UK.

Договор нового спонсора с «Челси» рассчитан на три года, а на майках, в которых «синие» выходят на поле с 32-го тура, появилась тройка с логотипа партнера. Казалось бы, футбол тут по-прежнему ни при чем, однако это совсем не так.

В 32-м туре «Челси» внезапно проиграл 2:3 «Вест Хэму», и с той игры стартовало проклятье – «синие» заканчивают игры со счетом, в котором неизменно присутствует число три, красующееся на футболках.

С «молотобойцами» и «Шеффилдом» магическая связь с нашивкой «Челси» огорчила, а вот с «Кристал Пэлас» и «Уотфордом» принесла успех. Безусловно, выборка результатов все еще мала, чтобы говорить о 100%-й корреляции футболок и результатов, но факт от этого менее интересным не становится.

Впереди у «Челси» матчи против «Норвича», «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Возможно, тройка продолжит преследовать «синих» и в них.

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«Шеффилд Юнайтед» – «Челси» – 3:0

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