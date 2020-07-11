Футболист АПЛ признался в гомосексуальности, но скрыл фамилию

Игрок пока не поделился даже с партнерами по команде.

Английское издание The Sun опубликовало открытое письмо футболиста с нетрадиционной сексуальной ориентацией, выступающего в АПЛ.

Спортсмен пожелал остаться неизвестным – в его тайну посвящены только члены семьи и близкие друзья. «Я гей. Даже написать об этом в письме – большой шаг для меня. Только члены моей семьи и избранные друзья знают о моей сексуальности. Я не готов поделиться ею со своей командой или менеджером. Каково это, жить так? Изо дня в день это ощущается абсолютным кошмаром и все больше влияет на мое психическое здоровье. Я чувствую себя в ловушке, и боюсь того, что раскрыв правду, сделаю только хуже», – цитирует игрока источник.

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Капитан «Уотфорда» Трой Дини выразил предположение, что в каждой команде АПЛ есть гей или бисексуал.

В топовых футбольных лигах еще никто не объявлял о нетрадиционной ориентации до завершения карьеры.

Самый известный кейс – экс-игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер.

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