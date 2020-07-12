«Какой вообще смысл в тебе?» Робертсон жестко наехал на арбитра

Журналисты записали бурные негодования защитника «Ливерпуля».

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон выдал убийственную тираду в адрес судьи Дэвида Кута после матча 35-го тура АПЛ против «Бёрнли».

26-летний шотландец был взбешен решением арбитра не назначать пенальти после того, как соперник жестко сфолил на нем в штрафной.

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«Почему ты не ставишь пенальти? Как, черт возьми, здесь не может быть пенальти? Ты, *** [блин], ничего не видишь. Ты не видел ничего на протяжении всей игры. Какой смысл в том, что ты находишься в центре эпизода? Какой вообще смысл в тебе?» – бушевал Робертсон, вставляя между фразами нецензурное слово. Стенограмму его высказываний приводит Tribuna.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп тоже подошел к судейской бригаде, но вел себя более сдержанно.

«Ливерпуль» и «Бёрнли» сыграли вничью (1:1)

Ничья прервала рекордную для АПЛ 24-матчевую домашнюю победную серию «Ливерпуля».

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