Фанат «МЮ» поставил большое наследство на триумф «Ливерпуля» и едва не потерял все из-за пандемии

Фанат «МЮ» Тони Уорд
Фото: Other Agency
Единственный болельщик «Юнайтед», поддерживавший команду Клоппа.
Фанат «Манчестер Юнайтед» Тони Уорд обогатился благодаря «Ливерпулю», несмотря на близость катастрофы.
В 2017 году мать Тони скончалась в возрасте 82 лет и оставила сыну наследство – 55 тыс фунтов (примерно 61,5 тыс евро). В октябре 2019-го мужчина придумал, что делать с деньгами – поставил все до пенни на победу команды Юргена Клоппа в чемпионате Англии. Вернейший куш оказался под угрозой весной из-за пандемии – Уорд опасался, что сезон аннулируют и ему не достанется профит, но после возобновления чемпионата «красные» все же помогли фанату заклятых врагов обогатиться.
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Итоговый выигрыш 55-летнего англичанина составил 91 тыс фунтов – 101,6 тыс евро, или более 8 млн рублей. «Устрою себе большие каникулы. Остальное – на черный день», – приводит планы счастливчика в отношении денег The Sun.
- Перед локдауном «Ливерпулю» оставалось одержать две победы до титула.
- «Красные» оформили чемпионство благодаря поражению «Сити» в матче с «Челси» 25 июня.
(Фото: The Sun)
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