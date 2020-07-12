12-летний фанат «Виллы» отправил расистские сообщения Заха. Школьник уже арестован

Война с дискриминацией теперь и в интернете.

Вингер «Кристал Пэллас» Уилфрид Заха столкнулся с расистским оскорблением в социальных сетях, хулиган уже арестован полицией.

12 июня, в день матча с «Астон Виллой», футболист опубликовал твит со скриншотами сообщений в инстаграме. «Тебе лучше не забивать завтра, темнокожий мудак. Или я приду к твоему дому в костюме приведения», – написал Уилфу хейтер. В другом месседже расист прикрепил фото членов Ку-клукс-клана – ультраправой террористической организации, не признающей права темнокожих.

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Полиция Западного Мидленда (региона, в котором базируется «Вилла») пришла в реплаи и сообщила, что займется расследованием инцидента. Через несколько часов организация отчиталась об успехе операции – нарушителем оказался 12-летний мальчик. «Нам сообщили о серии расистских сообщений, направленных футболисту, и по результатам расследования мы арестовали мальчика. 12-летний подросток был взят под стражу. Спасибо всем, кто распространял информацию. Расизму нет места», – сообщили в полиции.

Заха не забил – «Вилла» победила со счетом 2:0.

«Кристал Пэлас» занимает 14 строчку, их оппонент – 18 место.

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