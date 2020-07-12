Жозе смотрит не на ценники, а на поле.

Каких-то 10 лет назад Жозе Моуринью прощался с миланским «Интером» и рыдал на плече брутального Марко Матерацци в подтрибунке «Джузеппе Меацца». Он чаще был для футболистов родным отцом, и те выходили за него убивать.

Но с 2010 года прошло слишком много времени. Особенный изменился уже в мадридском «Реале» и теперь чаще ругается с игроками, чем выстраивает в раздевалке супердоверительные отношения. Последний пример – Танги Ндомбеле в «Тоттенхэме». Летом 2019-го лондонский клуб отвалил за французского бокс-ту-бокса 72 (62+10) миллиона евро – трансферный рекорд для прижимистого менеджера «шпор» Даниэля Леви.

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Но Жозе не посмотрел на ценник Танги и как следует отхлестал парня еще до коронавирусной паузы. В начале марта «Тоттенхэм» еле унес ноги от «Бёрнли», а полузащитника заменили в перерыве. «У Ндомбеле было достаточно времени, чтобы адаптироваться к новому уровню. Понимаю, что АПЛ – сложная лига и игроки по-разному привыкают к этому футболу. Но парень с его потенциалом должен приносить на поле больше пользы, чем он дает нам. Танги нужно усвоить, что нужно делать в игре намного больше, и понимать, что я не могу давать ему столько же времени на газоне, потому что команда намного важнее», – отбрил на пресс-конференции Моуринью.

Во время пандемии Жозе устраивал тренировки на открытом воздухе, потому что бурчал по поводу плохой физики «шпор», и регулярно звал на фитнес-пикнички и Ндомбеле. Источники The Guardian отмечали, что Танги усердно работал на каждом занятии еще до вспышки коронавируса в Британии, поэтому вся критика Моуринью направлена лишь на то, чтобы расшевелить полузащитника и заставить его прогрессировать.

Но, похоже, Особенный переусердствовал. Уже в апреле уважаемые французские медиа (L’Equipe и Telefoot) раструбили, что Ндомбеле не видит себя в лондонском клубе и уйдет уже этим летом, если ситуация с тренером никак не изменится. Саймон Стоун из столь же респектабельного BBC заявил, что «Тоттенхэм» никуда не отдаст центрхава в межсезонье, но после выхода Премьер-лиги из локдауна стало только хуже.

В двух играх после рестарта сезона Ндомбеле оставался на скамейке – на газон выходили натурально все игроки середины поля из обоймы, но только не строптивый француз. ESPN сообщил, что между этими матчами Танги вспылил, что-то не то сказал Моуринью на тренировке, игрок и тренер поднялись в кабинет Жозе и там полузащитник объявил: он не встанет с лавки, пока Особенный остается главным в «Тоттенхэме». Когда об этом спросили самого коуча, тот спокойно ответил: «Нет, это неправда, я не обязан использовать все пять замен».

Жозе Моуринью, Танги Ндомбеле, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Португалец издевательски выпустил Ндомбеле на поле в следующей игре с «Шеффилд Юнайтед» – но только когда лондонцы летели со счетом 0:2, у бокс-ту-бокса не было ни шанса, чтобы проявить себя. L’Equipe снова заголосил, что после той перепалки Танги и Жозе не общаются друг с другом больше двух недель. Тренер отреагировал и дал 72-миллионному футболисту 45 минут с «Борнмутом», но у француза снова ничего не получалось – всего один перехват, одна потеря, один заработанный на себе фол и желтая карточка. Действительно, маловато для статуса «Самый дорогой трансфер клуба в истории».

И это последнее вознесение Танги со скамейки, пока больше в Англии он не сыграл ни секунды. Даже в дерби с «Арсеналом» на газон выпрыгнул 19-летний Скипп, но только не опальный Ндомбеле – его Жозе показательно маринует в запасе. Другие медиа сообщают, что за полузащитником внимательно следят топ-клубы – «Барселоне» нужна замена Артуру, «Ювентус» хочет обменять француза на Рэмзи, «Бавария» готова включить в сделку Толиссо, «ПСЖ» рассмотрит вариант с его арендой.

Танги Ндомбеле, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Вероятно, позиции Моуринью в «Тоттенхэме» намного крепче, чем любого игрока из ротации «шпор» – команда только-только поднялась с 10-го места в АПЛ, но разговоров об увольнении Особенного на севере Лондона пока не слышно. Так что для Ндомбеле будет лучше переждать следующий сезон в аренде. От таких токсичных (по своему мнению) персонажей Жозе легко избавляется – они не поднимаются с лавки, тупо тренируются со всеми с общей группе, но никогда не получают нормальный шанс на исправление.

Наверняка агент Танги все это понимает и уже подбирает для игрока команду понадежнее. Там, где тренер точно не будет маскировать предвзятость за заботой о потенциале.

«Тоттенхэм» – «Арсенал» – 2:1

Опрос У Моуринью конфликт с самым дорогим игроком в истории «Тоттенхэма». Начало конца Особенного? Да, Жозе скоро вылетит Нет, коуча поддержит команда Нет, стороны помирятся Да, они помирятся, но это не спасет Это слухи, конфликта нет

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