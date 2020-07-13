Клопп рассказал, когда уйдет из «Ливерпуля»

Юрген Клопп
Фото: Getty Images
Немецкий тренер точно доработает контракт.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, когда покинет английский клуб и чем займется после.
«Четыре года в «Ливерпуле». Потом хочу ничего не делать в течение года. Возможно, впервые буду делать то, что хочу, что хотел сделать. После, возможно, буду тренировать клуб, сборную, или не делать вообще ничего. Но за пять лет в мире все может измениться», – цитирует 53-летнего Клоппа SWR.
Чемпионат Англии
Экс-футболистка «Челси»: «Хотим найти черного Клоппа и черного Гвардиолу»
07/07/2020 В 21:52
- В декабре 2019 года Юрген продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года.
- Клопп возглавил «красных» в 2015 году. За пять лет он привел команду к победам в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.
Чемпионат Англии
Клопп: «Ливерпуль» мечтает о команде из скаузеров»
07/07/2020 В 21:08
Лига чемпионов УЕФА
«К сожалению, мы уже не имеем к этому отношения». Клопп назвал фаворитов ЛЧ
05/07/2020 В 09:02