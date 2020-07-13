Клопп рассказал, когда уйдет из «Ливерпуля»

Немецкий тренер точно доработает контракт.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, когда покинет английский клуб и чем займется после.

«Четыре года в «Ливерпуле». Потом хочу ничего не делать в течение года. Возможно, впервые буду делать то, что хочу, что хотел сделать. После, возможно, буду тренировать клуб, сборную, или не делать вообще ничего. Но за пять лет в мире все может измениться», – цитирует 53-летнего Клоппа SWR.

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В декабре 2019 года Юрген продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года.

Клопп возглавил «красных» в 2015 году. За пять лет он привел команду к победам в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.

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