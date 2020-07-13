Брата Орье застрелили в Тулузе, убийца сбежал с места преступления

Серж Орье
Фото: Getty Images
Соболезнования игроку «Тоттенхэма».
В Тулузе застрелен Кристофер Орье – брат защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье.
О трагедии сообщает Daily Mail со ссылкой на Le Point & Europe 1. Источник утверждает, что в Кристофера стреляли утром 13 июля возле ночного клуба, пуля попала в область живота. Мужчину доставили в больницу, но врачи не сумели его спасти.
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Стрелявший сбежал с места преступления, сейчас его разыскивает полиция.
- Кристофер Орье тоже был футболистом и выступал в пятом французском дивизионе, вызывался в сборную Кот-д'Ивуара.
- 27-летний Серж Орье играет за «Тоттенхэм» с 2017 года.
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