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The Guardian: главная цель «Сити» после разбана в ЛЧ – Алаба, также Пеп ищет нападающего

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Давид Алаба

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
9 минут назад

«Горожане» еще пошумят на трансферном рынке.

После частичного оправдания «Манчестер Сити» в CAS и разрешения выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов журналисты узнали трансферные планы клуба.

По информации The Guardian, Пеп Гвардиола получит от руководства 150 миллионов фунтов на покупку новых футболистов. Главная цель «Сити» – защитник «Баварии» Давид Алаба. Если не получится договориться с «Мюнхеном», «горожане» сделают предложение «Наполи» по Калиду Кулибали.

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Также Гвардиола надеется усилить атакующую линию на случай ухода Серхио Агуэро – его контракт с клубом истекает летом 2021-го.

  • В фервале 2020 года УЕФА по делу о нарушении ФФП наложил на «Сити» двухгодичный бан на участие в еврокубках и выписал денежный штраф.
  • CAS снял запрет на игру в еврокубках, но «Сити» все же выплатит 10 миллионов евро.

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