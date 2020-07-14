Independent: Рэшфорд – приоритетная цель «ПСЖ» летом, «МЮ» хочет за него свыше 100 млн евро

Маркус Рэшфорд, «МЮ»
Фото: Getty Images
Томас Тухель мечтает заполучить талантливого парня.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может сменить АПЛ на Лигу 1.
По данным Independent, 22-летнего англичанина очень хочет «ПСЖ» и лично главный тренер парижан Томас Тухель. Немец видит в Маркусе будущую звезду клуба и футболиста, соответствующего «идеальному образцу современного динамичного атакующего игрока».
Чемпионат Англии
Бывший ганский футболист назвал себя отцом Рэшфорда
14/06/2020 В 13:15
Предполагается, что «МЮ» не продаст Рэшфорда за сумму менее 100 млн фунтов (110 млн евро).
- На счету Маркуса 21 гол и 10 ассистов в 38 матчах во всех турнирах этого сезона.
- Transfermarkt оценивает игрока в 64 млн евро.
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Чемпионат Англии
Рэшфорд набил тату с лого собственного бренда
18/05/2020 В 19:20
Чемпионат Англии
Стерлинг, Уокер, Рэшфорд и Санчо залетели в лайв рэпера и заценили стриптиз
07/04/2020 В 17:46