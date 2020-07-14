Independent: Рэшфорд – приоритетная цель «ПСЖ» летом, «МЮ» хочет за него свыше 100 млн евро

Томас Тухель мечтает заполучить талантливого парня.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может сменить АПЛ на Лигу 1.

По данным Independent, 22-летнего англичанина очень хочет «ПСЖ» и лично главный тренер парижан Томас Тухель. Немец видит в Маркусе будущую звезду клуба и футболиста, соответствующего «идеальному образцу современного динамичного атакующего игрока».

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Предполагается, что «МЮ» не продаст Рэшфорда за сумму менее 100 млн фунтов (110 млн евро).

На счету Маркуса 21 гол и 10 ассистов в 38 матчах во всех турнирах этого сезона.

Transfermarkt оценивает игрока в 64 млн евро.

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