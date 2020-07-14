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Independent: Рэшфорд – приоритетная цель «ПСЖ» летом, «МЮ» хочет за него свыше 100 млн евро

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Маркус Рэшфорд, «МЮ»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Томас Тухель мечтает заполучить талантливого парня.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может сменить АПЛ на Лигу 1.

По данным Independent, 22-летнего англичанина очень хочет «ПСЖ» и лично главный тренер парижан Томас Тухель. Немец видит в Маркусе будущую звезду клуба и футболиста, соответствующего «идеальному образцу современного динамичного атакующего игрока».

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Предполагается, что «МЮ» не продаст Рэшфорда за сумму менее 100 млн фунтов (110 млн евро).

  • На счету Маркуса 21 гол и 10 ассистов в 38 матчах во всех турнирах этого сезона.
  • Transfermarkt оценивает игрока в 64 млн евро.

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