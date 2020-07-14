«Это позор». Что Моуринью, Клопп и Гвардиола сказали о разбане «Сити» в Лиге чемпионов

Жозе накинулся на решение CAS с критикой, Пеп утверждает, что «горожане» чисты.

Ведущие тренеры АПЛ высказались об отмене бана «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. «Горожане» должны были пропустить два сезона в главном еврокубке, но после решения CAS заплатят лишь небольшой штраф.

«Если «Манчестер Сити» невиновен, то наказание в несколько миллионов – это позор. Если ты невиновен, тебя не наказывают. С другой стороны, если ты виновен, тебя должны отстранить. В любом случае это решение – катастрофа.

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Я не говорю, что «Манчестер Сити» виновен. Я имею в виду, что если ты не виноват, то и штраф не платишь. Даже фунт. Я знаю, что для них деньги не проблема, но все же. Если ты виноват, ты должен быть отстранен от участия в соревнованиях.

Я никто, чтобы знать, виновны они или нет. Я критикую решение. Я не знаю, виновен «Манчестер Сити» или нет, но в любом случае это позорное решение», – заявил главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

«Я не думаю, что вчерашний день был хорошим для футбола. Идея ФФП хороша. ФФП предназначен для защиты клубов и конкуренции, чтобы никто не мог тратить слишком много. Я надеюсь, что мы будем придерживаться ФФП. Если богатейшие клубы и страны смогут делать в футболе все, что захотят, то это осложнит ситуацию», – прокомментировал разбан «Манчестер Сити» главный тренер «Ливерпуля» и чемпион Премьер-лиги-2019/20 Юрген Клопп.

«Мы сможем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, потому что мы делали все правильно, надлежащим образом. Я невероятно рад этому решению. Оно показывает, что все, что люди говорили о клубе, было неправдой.

Как я уже много раз говорил, если бы мы сделали что-то не так, мы бы приняли решение УЕФА и CAS. Мы можем защитить себя. У нас есть право защищаться, когда мы считаем, что мы все сделали правильно», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Опрос Вы рады разбану «Сити» в ЛЧ? Конечно, ФФП – бред Да, в ЛЧ должны быть только топ-клубы Нет, «Сити» заслужил наказание

«Манчестер Сити» получил бан за махинации с финансовой отчетностью 2012 и 2016 годов, но оспорил решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS) и выиграл дело.

В Лиге чемпионов-2019/20 «горожане» в первом матче 1/8 финала обыграли «Реал» со счетом 2:1 (матч проходил в Мадриде).

Ответная игра состоится 7 августа в Манчестере. В 1/4 победитель пары «Манчестер Сити» – «Реал» сыграет с победителем пары «Ювентус» – «Лион» (0:1 после первой встречи).

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