Гвардиола: «Президент «Сити» мной недоволен»

Руководство клуба расстроено отставанием от «Ливерпуля».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал решение CAS о снятии с клуба обвинений и отметил, что боссы недовольны им в этом сезоне.

«Я не хочу извиняться за что-либо. Простите, ребята. «Манчестер Сити» не должен извиняться, потому что три независимых судьи решили, что мы все сделали правильно. Это ясно. Более того, это невозможно. Поэтому, конечно, я буду защищать свой клуб – и я критично смотрю на вещи в своем клубе. Внутри команды, когда мне что-то не нравится, я говорю об этом президенту.

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Мой президент недоволен мной. Мы на 21 или 23 очка позади «Ливерпуля». Он недоволен мной, но мы обсуждаем это внутри, чтобы попытаться добиться большего в следующем сезоне, чтобы доказать все остальным, но только на поле. И люди, которые говорят что-то, пусть говорят лицом к лицу, а не за спинами», – цитирует испанца Manchester Evening News.

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