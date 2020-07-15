Telegraph: «МЮ» определился с игроками, которые покинут клуб в летнее трансферное окно

Шесть человек, чьи деньки на «Олд Траффорд» сочтены.

«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с шестью футболистами в летнее трансферное окно-2020.

По данным Telegraph, Уле-Гуннар Сульшер больше не рассчитывает на защитников Маркоса Рохо, Криса Смоллинга, Фила Джонса и Диогу Далота, полузащитника Джесси Лингарда, а также на нападающего Алексиса Санчеса. По всем игрокам манкунианцы ждут предложений – на вырученные деньги они планируют подписать атакующего футболиста дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, а также покрыть финансовый минус, вызванный пандемией коронавируса.

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Смоллинг и Санчес выступают в аренде в Италии. Неизвестно, станут ли «Рома» и «Интер» выкупать их контракты.

Transfermarkt оценивает Санчо в 117 млн евро.

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