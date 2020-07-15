АПЛ утвердила даты летнего трансферного окна

Хаким Зиех
Фото: Getty Images
Новичков можно будет регистрировать до первых чисел октября.
Английская Премьер-лига определилась с дозаявочным периодом в грядущее межсезонье.
Из-за пандемии коронавируса окончание чемпионата съехало на два месяца, как и трансферное окно – рынок откроется на 10 недель в конце текущего сезона Премьер-лиги 27 июля и закроется 5 октября. Кроме того, внутрианглийское ТО будет продлено до 16-го октября – клубы АПЛ смогут заключать сделки только с командами из низших дивизионов, но не между собой.
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- Некоторые клубы уже развернули трансферную активность. «Челси» оформил переходы Тимо Вернера и Хакима Зиеха, «синим» осталось только заявить новичков.
- Скорее всего, в этом году команды будут скромничать – из-за пандемии и закрытия стадионов у большинства финансовые трудности.
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