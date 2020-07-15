Зачем «Ливерпуль» играет основой после победы в АПЛ? У Клоппа есть одна причина не ставить молодых

И ее больше нет.

Для фанатов «Манчестер Сити» эта неделька выдалась самой счастливой за последние месяцы. Во-первых, их разбанили в Лиге чемпионов – CAS выпустил их из-под домашнего ареста и вернул в еврокубки. Во-вторых, «Сити» останется единственным сентурионом Премьер-лиги – в Англии никто, кроме них, больше не набирал 100 очков за сезон. После поражения «Ливерпуля» на «Эмирейтс» стало ясно – и в 2020-м рекорд точно устоит.

Смотреть за мучением «красных» с «Арсеналом» было невероятно тоскливо. Как будто включил ретро-матч сборной России четырехлетней давности, в котором вроде бы уже все ясно: кроссы с фланга точно не долетят, острые передачи однозначно не пройдут, в штрафной пробить будет некому, форварды стопудово не откроются, но играть зачем-то еще минут 40.

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И достижение Хосепа Гвардиолы в сезоне-2017/18 остается единственной причиной, по которой «Ливерпуль» бился за ничего не значащий для себя матч. Ведь они уже не станут вторыми «непобедимыми», не выиграют во всех 19 домашних встречах на «Энфилде», не превзойдут 32 победы за сезон того же «Сити» – дверей в историю оставалось все меньше и меньше, и выбить соточку в турнирной таблице стало для мерсисайдского клуба делом чести.

Это очень хороший вопрос для Юргена Клоппа: зачем насиловать футболистов, которые провели выматывающий с многих точек зрения сезон, и выпускать их на игры, в которых результат волнует лишь соперника? Подавляющее большинство болельщиков «Ливерпуля» хвалят Клоппа, видят в нем скаузера и человека, почувствовавшего дух города и региона и понявшего буквально каждого жителя Мерсисайда. В угаре от долгожданного чемпионства тренеру пока не задают неудобных вопросов, потому что сейчас это будет выглядеть, как проверка девственной плевы у невесты на свадьбе – люто неуместно и безумно несвоевременно.

Конечно, можно помучить Салаха, Ван Дейка, Вейналдума и Александер-Арнольда, ведь до отпуска осталось 10 дней. «Ливерпуль» вылетел из всех британских кубков, не прошел дальше 1/8 финала Лиги чемпионов, даже Евро-2020 отменили – звезды «красных» наверняка приедут на заключительный матч АПЛ с чемоданами, женами, детьми и заказанными билетами на моря в страны с открытым авиасообщением.

В запасе на встречу с «Арсеналом», например, остались Кёртис Джонс, Харви Эллиотт и Неко Уильямс. Парни с суммарным возрастом в 55 лет так и просидели всю игру на скамейке, зато за три очка с «канонирами» рубились Минамино, Кейта и Ориги. И никакого другого объяснения, почему именно они, а не тинейджеры выгрызали победу на «Эмирейтс», нет. Об этом не спрашивают на пресс-конференции любимца нации Клоппа, об этом запрещено писать в соцсетях самим янгстерам (корпоративная этика).

Харви Эллиотт, Неко Уильямс и Кёртис Джонс, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Наверное, это тоже часть работы Юргена – мы ведь не можем со стороны точно знать о мотивации тренера на сезон или на конкретный матч. Возможно, для «Ливерпуля» было важным не просто вернуть на полку трофей Премьер-лиги, а еще и морально раздавить «Манчестер Сити» и отобрать рекорд у Гвардиолы. Но на такую задачу не намекает ничего, вплоть до полной расслабленности всей команды после завоевания титула. Так что будет вдвойне странно, если на два оставшихся тура у мерсисайдцев опять выйдет основа, а не «Щенячий патруль» U-19.

А втройне удивительно, что Джонс, Эллиотт и Уильямс не добрали норму по проведенным матчам в чемпионате, чтобы получить золотые медали за победу в АПЛ. «Если руководство Лиги не понимает, как важен коллектив для выигрыша трофея, то я им ничего не помогу. Сам вручу этим троим награды – изготовлю и вручу», – бурчал Клопп спустя неделю после окончательного оформления титула. Это звучит невероятно нелогично – зачем напрягать посторонних ювелиров и лично бегать по городу за блестяшками, разве не легче выпустить Кёртиса, Неко и Харви в старте на оставшиеся матчи? Это было бы очень в духе хитрого Юргена, но он погнался за достижением «Сити» и командной доблестью – никаких юношеских составов, сезон заканчивает основа.

Юрген Клопп, Кёртис Джонс, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Немецкий коуч только выиграет, если поставит детей на матчи с «Челси» и «Ньюкаслом». Во-первых, та тройка, которая ближе всех к ростеру, выберет норму для получения золотых наград. Во-вторых, это покажет работу академии – об этом тоже забывают, но из местных воспитанников в старте «красных» выходит только Александер-Арнольд. А в-третьих, продемонстрирует 18-летним ребятам, что они тоже часть чемпионской команды и принесли городу долгожданный кубок Премьер-лиги.

Твиттер «Манчестер Сити» уже пошутил над поражением «Ливерпуля» и тут же испугался собственной дерзости – пост с эмодзи «100» уже потерт, соушал-менеджеры объективно перестарались с борзотой. У Юргена Клоппа есть еще один шанс остаться победителем, обмануть систему и выйти королем в глазах фанатов. И этот тренер слишком крут, чтобы не выпустить молодых и не воспользоваться такой возможностью.

«Арсенал» – «Ливерпуль» – 2:1

«Клопп понял каждого из нас, ведь у него характер скаузера». Что титул «Ливерпуля» значит для города

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