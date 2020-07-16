«Сити» дерзко подколол «Ливерпуль» после упущенного рекорда

«Горожане» злорадствуют – их достижение останется величайшим.

«Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в выездном матче АПЛ – 1:2.

После завоевания чемпионства перед командой Юргена Клоппа стояла единственная значимая задача – побить рекорд «Манчестер Сити» по очкам за сезон. «Красным» нужно было набрать 14 из 21 возможных баллов, чтобы набрать 100 очков и сравняться с достижением «горожан» сезона-2017/18, но мерсисайдцы расслабились и упустили ачивку. В пяти матчах после фактического завоевания титула команда выиграла всего два матча, однажды сыграла вничью и два раза проиграла. Неудача с «канонирами» лишила команду Клоппа шансов на сотню.

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«Сити» незамедлительно отреагировал на осечку главного конкурента последних лет – запостил в твиттер эмодзи, на котором изображено число 100, намекая на упущенный «Ливерпулем» рекорд. Пост моментально был удален, но многие успели сохранить дерзость.

«Ливерпуль» завоевал первый титул за 30 лет.

Клопп заявил, что уйдет из клуба после окончания текущего контракта – в 2024 году.

Зачем «Ливерпуль» играет основой после победы в АПЛ? У Клоппа есть одна причина не ставить молодых

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