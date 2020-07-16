«Сити» дерзко подколол «Ливерпуль» после упущенного рекорда

Юрген Клопп, Пеп Гвардиола
Фото: Getty Images
«Горожане» злорадствуют – их достижение останется величайшим.
«Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в выездном матче АПЛ – 1:2.
После завоевания чемпионства перед командой Юргена Клоппа стояла единственная значимая задача – побить рекорд «Манчестер Сити» по очкам за сезон. «Красным» нужно было набрать 14 из 21 возможных баллов, чтобы набрать 100 очков и сравняться с достижением «горожан» сезона-2017/18, но мерсисайдцы расслабились и упустили ачивку. В пяти матчах после фактического завоевания титула команда выиграла всего два матча, однажды сыграла вничью и два раза проиграла. Неудача с «канонирами» лишила команду Клоппа шансов на сотню.
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«Сити» незамедлительно отреагировал на осечку главного конкурента последних лет – запостил в твиттер эмодзи, на котором изображено число 100, намекая на упущенный «Ливерпулем» рекорд. Пост моментально был удален, но многие успели сохранить дерзость.
- «Ливерпуль» завоевал первый титул за 30 лет.
- Клопп заявил, что уйдет из клуба после окончания текущего контракта – в 2024 году.
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