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«Сити» дерзко подколол «Ливерпуль» после упущенного рекорда

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Юрген Клопп, Пеп Гвардиола

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
23 минут назад

«Горожане» злорадствуют – их достижение останется величайшим.

«Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в выездном матче АПЛ – 1:2.

После завоевания чемпионства перед командой Юргена Клоппа стояла единственная значимая задача – побить рекорд «Манчестер Сити» по очкам за сезон. «Красным» нужно было набрать 14 из 21 возможных баллов, чтобы набрать 100 очков и сравняться с достижением «горожан» сезона-2017/18, но мерсисайдцы расслабились и упустили ачивку. В пяти матчах после фактического завоевания титула команда выиграла всего два матча, однажды сыграла вничью и два раза проиграла. Неудача с «канонирами» лишила команду Клоппа шансов на сотню.

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«Сити» незамедлительно отреагировал на осечку главного конкурента последних лет – запостил в твиттер эмодзи, на котором изображено число 100, намекая на упущенный «Ливерпулем» рекорд. Пост моментально был удален, но многие успели сохранить дерзость.

  • «Ливерпуль» завоевал первый титул за 30 лет.
  • Клопп заявил, что уйдет из клуба после окончания текущего контракта – в 2024 году.

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