Клопп нелепейше отреагировал на пропущенный гол и вновь стал интернет-мемом

Юрген немного завис.

«Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в выездном матче АПЛ – 1:2.

«Красные» пропустили оба мяча после ошибок звезд обороны – защитника Вирджила ван Дейка и вратаря Алиссона Беккера. Главный тренер команды Юрген Клопп был настолько шокирован произошедшим, что в изумлении раскрыл рот и не менял положение несколько секунд. Видео можно посмотреть по ссылке.

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Картина оказалась настолько комичной, что спровоцировала волну мемов.

После поражения «Ливерпуль» упустил возможность побить рекорд «Сити» по очкам за сезон – «горожане» набрали 100 баллов в сезоне-2017/18. Команда Клоппа уже не наберет больше 99.

«Красные» уже оформили титул – впервые за 30 лет.

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