Sky Sports: «Сити» составит «Барселоне» конкуренцию в борьбе за Лаутаро

Лаутаро Мартинес
Фото: Getty Images
«Горожане» видят в страйкере «Интера» долгосрочную замену для Агуэро.
«Манчестер Сити» включился в борьбу за нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Аргентинец не хочет продлевать контракт с итальянским клубом и рассчитывает уйти на повышение. Долгое время фаворитом на подпись футболиста считалась «Барселона», но теперь у каталонцев появился могущественный конкурент. Как сообщает Sky Sports, в покупке страйкера заинтересован «Манчестер Сити» – клуб видит игрока в качестве долгосрочной замены соотечественнику Серхио Агуэро, которому в июне исполнилось 32 года.
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- По информации источника, у «горожан» больше шансов выплатить клаусулу игрока – почти 110 млн евро.
- У Мартинеса 18 голов в 39 матчах сезона-2019/20.
- В середине июля CAS удовлетворил апелляцию «Сити»: команда Пепа Гвардиола не лишится Лиги чемпионов.
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