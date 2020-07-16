Sky Sports: «Сити» составит «Барселоне» конкуренцию в борьбе за Лаутаро

«Горожане» видят в страйкере «Интера» долгосрочную замену для Агуэро.

«Манчестер Сити» включился в борьбу за нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Аргентинец не хочет продлевать контракт с итальянским клубом и рассчитывает уйти на повышение. Долгое время фаворитом на подпись футболиста считалась «Барселона», но теперь у каталонцев появился могущественный конкурент. Как сообщает Sky Sports, в покупке страйкера заинтересован «Манчестер Сити» – клуб видит игрока в качестве долгосрочной замены соотечественнику Серхио Агуэро, которому в июне исполнилось 32 года.

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По информации источника, у «горожан» больше шансов выплатить клаусулу игрока – почти 110 млн евро.

У Мартинеса 18 голов в 39 матчах сезона-2019/20.

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