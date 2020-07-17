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Де Хеа повторил рекорд Шмейхеля-старшего по сухим матчам за «МЮ» в АПЛ

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Давид де Хеа

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Испанец близок к легендарному статусу в «Манчестер Юнайтед».

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа сыграл очередной сухой матч в АПЛ – в 36-м туре «красные дьяволы» обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

По матчам без пропущенных мячей испанец сравнялся с рекордным клубным показателем легендарного датчанина Петера Шмейхеля – 112 сухих игр. Правда Давиду на это потребовалось на 59 матчей больше.

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  • На третьем месте идет Эдвин ван дер Сар – 90 матчей, на четвертом – Фабьен Бартез (30), на пятом – Рой Кэрролл (24).
  • Де Хеа играет в Манчестере с 2011 года.

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