Де Хеа повторил рекорд Шмейхеля-старшего по сухим матчам за «МЮ» в АПЛ

Давид де Хеа
Фото: Getty Images
Испанец близок к легендарному статусу в «Манчестер Юнайтед».
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа сыграл очередной сухой матч в АПЛ – в 36-м туре «красные дьяволы» обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.
По матчам без пропущенных мячей испанец сравнялся с рекордным клубным показателем легендарного датчанина Петера Шмейхеля – 112 сухих игр. Правда Давиду на это потребовалось на 59 матчей больше.
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- На третьем месте идет Эдвин ван дер Сар – 90 матчей, на четвертом – Фабьен Бартез (30), на пятом – Рой Кэрролл (24).
- Де Хеа играет в Манчестере с 2011 года.
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