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«Ливерпуль» выйдет на онлайн-прайд в поддержку ЛГБТ

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Джеймс Милнер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
17 минут назад

Клуб ежегодно участвует в событии, но на этот раз ивент состоится в интернете.

Чемпион Англии «Ливерпуль» подтвердил участие в первом онлайн-прайде.

Клуб традиционно поддерживает ЛГБТ и в каждом сезоне присоединяется к акции в поддержку сексуальных меньшинств – клуб меняет фотографии аккаунтов в соцсетях на радужные, футболисты выходят на матчи в радужных шнурках, капитан – с радужной повязкой. В этом году мероприятие проводится виртуально – традиционный фестиваль в Ливерпуле отменили из-за пандемии коронавируса.

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Вместо того, чтобы пройти по улицам города, сотрудники клуба присоединятся к акции «MarchOnline» – участники подключатся по видеосвязи из собственных домов, будут маршировать, аплодировать и демонстрировать плакаты.

  • На профессиональном уровне нет ни одного действующего футболиста-гея, решившегося на каминг-аут.
  • «Ливерпуль» завоевал первый титул чемпионов Англии за 30 лет.

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