«МЮ» спас сезон одним трансфером. Фернандеш изменил все и дал больше, чем голы и ассисты

Португалец ворвался круче Ван Перси и Кантона.

До января «Манчестер Юнайтед» проводил слабейший сезон в АПЛ – на одном уровне с кошмаром времен Дэвида Мойеса и болотом, в котором команда увязла на второй год с Луи ван Галом. Дежурные отговорки про веру в молодежь и восхищение прогрессом Маркуса Рэшфорда не скрывали результатов: клуб масштаба «Юнайтед» не должен за несколько месяцев проигрывать «Кристал Пэлас», «Вест Хэму», «Борнмуту» и «Уотфорду». Ужасное положение 20-кратных чемпионов особенно бросалось в глаза на контрасте с «Ливерпулем», который доминировал над соперниками любого уровня и к зиме не оставил сомнений в судьбе титула.

Отсутствие позиционной атаки, загадочная история с травмой Поля Погба (подозревали, что француз бойкотирует клуб ради трансфера), дрожь в руках неприкасаемого Давида де Хеа – положение Уле-Гуннара Сульшера казалось безнадежным, и приход Бруну Фернандеша из «Спортинга» за 55 млн евро не особо улучшил настроение фанатов. Они ждали талантливого португальца еще летом, но за последние годы привыкли, что даже более звездные новички в «Юнайтед» выглядели как вышедшие погонять мяч любители: Анхель ди Мария откровенно скучал и мечтал о Париже, Алексис Санчес забил за полтора года пять мячей и сбежал в «Интер».

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Проблемы «МЮ» были слишком систематическими, чтобы их решил один игрок. К тому же Бруну выглядел не дополнительным усилением, а заменой: в случае вероятного ухода Погба именно новичок занял бы его место. Спустя полгода болельщикам остается только смеяться над прежними сомнениями: Фернандеш действительно сотворил невозможное и в одиночку изменил «Юнайтед». До прихода жилистого крепыша команда набрала 34 очка в 20 турах (9 побед, 7 ничьих, 8 поражений), после – 28 очков в 12 турах (8 побед, 4 ничьих). Сам Бруну за 12 матчей забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач – подобная результативность только снилась большинству звезд «Юнайтед» в современную эпоху.

Мощь полузащитника признали не только фанаты – Премьер-лига дважды подряд назвала его лучшим футболистом месяца (последним игроком «МЮ», которому удавалось подобное, был Криштиану Роналду в 2006-м). Вклад 25-летнего португальца не исчерпывается статистикой: он с первых дней улучшил настроение в команде. Дин Джонс из Bleacher Report со ссылкой на инсайдерский источник из «МЮ» объяснил, как трансформация «красных дьяволов» благодаря Фернандешу произошла за кадром: «С первой тренировки одноклубники поняли, насколько он азартен. Он хочет мяч в любой ситуации – неважно, как мало у него пространства – и он хочет продвигать мяч в атаку. Если пас получается совсем неточным – это не имеет значения, потому что риск оправдан. Благодаря такому отношению «Юнайтед» заиграл быстро и красиво».

Фернандеш оказался не тихоней – во время матчей и на тренировках он общается с другими игроками не меньше капитана Харри Магуайра. Появление единомышленника вдохновило Скотта Мактомини, который раньше продвигал мяч из обороны в атаку с помощью неловкого дриблинга, а теперь получил наглядный пример, как преодолеть все поле с помощью одной передачи или правильного ускорения. То же касается и Фреда – не владеющий английским бразилец долго страдал от одиночества в пасмурном Манчестере, но теперь сблизился даже с британцами. Это случилось на сборе в Марбелье благодаря Фернандешу, который выступил в роли связующего звена: общался с Фредом на португальском, а с Магуайром и Уан-Биссакой – на английском.

Принято считать, что легионерам в АПЛ требуется время на адаптацию из-за силового и скоростного стиля, но Бруну сходу проявил себя лидером и вселил смелость в одноклубников. Он пришел в «МЮ» на роль креативного маэстро, но жесткий подкат против соотечественника Жоау Моутинью в дебютном матче с «Вулверхэмптоном» напомнил скорее не Хуана Себастьяна Верона, а Роя Кина. Формально Фернандеш занял место под нападающим в расстановке 4-2-3-1, но в отличие от других десяток Бруну носится по полю и отрабатывает в защите, будто вырос не в Порту, а на севере Англии.

Фернандеш обеспечил «МЮ» идеальный баланс в центре и раскрыл сильные стороны партнеров. Выздоровевший Погба играет в опорной зоне в паре с Неманьей Матичем и не выдергивается вперед – на триумфальном чемпионате мира в России француз действовал в том же стиле. Если до этого команда страдала от разрывов между линиями при потере мяча, теперь она прессингует активно и компактно – Бруну оказывает давление уже у чужой штрафной, а вдохновленные Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд следуют его примеру. Символично, что еще зимой под вопросом было будущее в «МЮ» не только Погба, но и Матича. Недовольный ролью запасного Неманья готовился к трансферу в «Интер» или «Атлетико», но приход Фернандеша повлиял и на 31-летнего серба – в результате он продлил контракт до 2023 года.

«Матич выглядит новым игроком, – бывший защитник «МЮ» Пол Паркер. – Фернандеш сделал разницу, он словно схватил всех остальных и прокричал им в лицо: «Это то, что делаю я, теперь твоя очередь». Он многого требует от одноклубников, и это заставляет их вынуть головы из песка. Скептики считали, что Погба и Бруну не смогут играть вместе, но они оба отличные ассистенты и видят то, что незаметно другим. А Матич лучше остальных подходит на роль опорника, который поддерживает их из глубины. Все трое дополняют друг друга, и вместе они составляют одну из сильнейших центральных линий в лиге. Эта зона была слабым местом после ухода сэра Алекса, но теперь она дает им преимущество».

Статистика подтверждает влияние Фернандеша: португалец уже стал лучшим игроком «МЮ» по большинству атакующих показателей. В среднем за матч он отдает 2,3 ключевых паса (у ближайшего преследователя Погба 2,1) и наносит 3,4 удара (следующий по этому пункту – Рэшфорд с 3,2 удара, но Маркус намного реже лупит из-за штрафной). Несмотря на такую наглядность, о влиянии Бруну больше говорят не цифры, а конкретные эпизоды. На потрясающую работоспособность португальца впервые обратили внимание после четвертьфинала Кубка Англии с «Норвичем», в котором он без потери темпа отыграл 120 минут. Эксперты особенно выделили момент из второго овертайма, когда Фернандеш рванул за Джамалом Льюисом из центрального круга и отобрал мяч прямо у лицевой.

Бруну Фернандеш и Кайл Уокер-Питерс, «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» Фото: Getty Images

Самоотдачей новичок «МЮ» будто вернул клуб в золотые времена, когда для «красных дьяволов» было нормой преодолевать усталость и спасать матчи невероятным волевым усилием. Неудивительно, что Фернандеша воспринимают не просто как выдавшую удачный старт звезду, а как символ возвращения к прежним идеалам. Мышлением, характером и принципиальностью он напоминает двух других игроков «Юнайтед», которые с первых же матчей вывели команду на новый уровень и повели остальных: Эрика Кантона и Робина ван Перси. Француз в 1992-м и голландец в 2012-м не страдали от плохой погоды, не отвлекались на переезд и не переживали из-за медиа – они делали результат и вселяли уверенность.

«Мы были хорошей командой, когда пришел Кантона, но он оказался большим винтиком, благодаря которому заработала вся машина, – Паркер. – Маленькие винтики задвигались намного лучше благодаря его появлению. Сейчас сходство с той ситуацией в том, что благодаря Фернандешу средняя команда выглядит хорошей». Точно так же на команду подействовал и Ван Перси, чей менталитет идеально соответствовал философии клуба. «Его главная польза заключалась в том, что вокруг него все заиграли на 10 процентов сильнее, – рассказал бывший вратарь «МЮ» Андерс Линдегор. – Когда он пришел, появилось ощущение, что никто не встанет у нас на пути. Он был сконцентрирован не только на себе – он бился за команду и за клуб».

Робин ван Перси, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Каждый из них по-своему преобразил «МЮ». Кантона сломал стереотип о неповоротливом центральном нападающем: изящно разыгрывал мяч из глубины и технично разбирался с защитниками. Ван Перси вернул веру в себя после проигранной гонки за титул и обеспечил чувство превосходства сумасшедшей результативностью. Фернандеш сочетает в себе лучшие качества Эрика и Робина: много забивает, ассистирует, ни на секунду не сомневается в себе и заставляет партнеров действовать в том же бешеном ритме.

Да, «МЮ» пока не выиграл ни одного трофея после трансфера Фернандеша, но атмосфера в команде на решающем отрезке сезона полностью отличается от мрачных времен Мойеса, Ван Гала и Моуринью. У «красных дьяволов» снова появились цели и амбиции: они претендуют на место в четверке, бьются за победу в Кубке Англии и готовятся к возобновлению Лиги Европы. Конечно, эффективные контратаки Сульшера, развитие Гринвуда и возвращение Рэшфорда после стрессового перелома спины повлияли на прогресс команды, но главным фактором перерождения стал трансфер Бруну Фернандеша – идеального партнера Погба, наследника Кантона и Ван Перси.

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