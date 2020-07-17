«Лидс» Бьельсы спустя 16 лет вернулся в АПЛ

Марсело Бьельса сотворил почти невозможное.

«Лидс Юнайтед» заработал промоушн в высшую английскую лигу. Клуб гарантировал себе место в топ-2 за тур до финиша соревнования – это стало возможно после поражения «Вест Бромвича» от «Хаддерсфилда» (1:2).

«Лидс» не выступал в АПЛ 16 лет. После падения в Чемпионшип в сезоне-2003/2004 клуб даже играл в Лиге 1 (три года из-за финансовых проблем), а в прошлом розыгрыше-2018/19 лидировал большую часть турнира, но в итоге не вышел в английскую вышку, уступив в плей-офф «Дерби Каунти».

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Вторым новичком АПЛ в новом сезоне станет «Вест Бромвич» или «Брентфорд».

«Лидс» – трехкратный чемпион Англии и обладатель Кубка 1972 года.

«Лидс» признан самым ненавистным клубом Англии. Почему не «Сити» или «Ливерпуль»?

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