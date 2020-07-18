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Рэшфорд поздравил «Лидс» с выходом в АПЛ и удалил твит после критики фанатов

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Маркус Рэшфорд

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
33 минут назад

Тот случай, когда лучше молчать, чем говорить.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не сдержал эмоций после возвращения «Лидса» в АПЛ и поздравил «павлинов».

«Как фанат «МЮ», я рад возвращению «Лидса» в Премьер-лигу. Здесь они и должны быть. Поздравляю», – написал Рэшфорд в твиттере.

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Спустя несколько часов нападающий удалил запись после критики болельщиков. Один из фанатов «Лидса» написал, что Рэшфорд был тайным фанатом «павлинов» все это время.

Противостояние «Лидса» и «МЮ» – одно из самых принципиальных в Англии. Особенно жестоко команды рубились в 70-х, когда свирепствовали хулиганские группировки.

  • «Лидс» вернулся в элитный дивизион спустя 16 лет.
  • В последний раз команды пересекались в 2011-м в Кубке английской Лиги.

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