«Вы должны быть кучкой ******** [мудаков]». В соцсети слили видео мотивационной речи Моуринью

Скоро выйдет документальный фильм о сезоне «Тоттенхэма» – вряд ли Жозе будет рад увидеть себя на экране.

В соцсети попал отрывок документального сериала про «Тоттенхэм».

Компания Amazon весь сезон фиксировала происходящее за кулисами «шпор» и в ближайшее время обещает представить сериал «Все или ничего», состоящий из восьми эпизодов. Официальной премьеры пока нет, зато в соцсети утек один из отрывков будущего шедевра – на нем тренер Жозе Моуринью дает предматчевую установку. «Вам нужно коммуницировать. Может, я ошибаюсь, но вы, честно говоря, группа очень хороших парней. Но в течение 90 минут вы не можете быть милыми. В течение 90 минут вы должны быть кучкой ******** [мудаков], умных ********, а не тупых ********», – говорит Жозе в ролике.

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В недавнем интервью португалец признался, что не будет смотреть сериал.

Моуриью тренирует «шпор» с ноября 2019 года – он принял команду от уволенного Маурисио Почеттино.

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