Профессиональный хоккей, барабаны и трансферы «Челси». Чем занят Чех после ухода из футбола

Легендарный кипер неплохо отрывается на пенсии.

Главный футбольный танкист Петр Чех завершил карьеру год назад, но с тех пор едва ли не чаще начал появляться в медийном пространстве. В мае 2019-го футболист провел последний профессиональный матч – финал Лиги Европы в Баку. Тогда он проиграл почти родному «Челси» в составе «Арсенала» и не смог сдержать слез – прощание с любимой игрой получилось эмоциональным.

Футбол Петр Чех начал хоккейную карьеру 09/10/2019 В 22:31

Это не помешало чешскому киперу всего через месяц после болезненного поражения занять место в структуре «синих». В исполнении кого угодно такая рокировка смотрелась бы полным сумасшествием, но Чех большую часть карьеры провел в «Челси», так что покинуть северный Лондон ради главного клуба жизни – вполне логичный маневр.

Петр не стал тренером вратарей или одной из молодежных команд клуба, как можно было ожидать. Под легенду придумали отдельную должность со странным названием: «Технический и спортивный советник». В анонсе на официальном сайте клуба говорилось, что в сферу ответственности мужчины войдет связь между первой командой и академией, но непосредственным начальником Чеха стала Марина Грановская – сразу стало ясно, что экс-кипер будет заниматься понемногу всем, в том числе трансферами.

Пока прогнозы оправдываются – Чех прокачивается в качестве универсального футбольного дельца, а клуб использует авторитет легенды для привлечения лучших игроков. После стремительной саги с покупкой Тимо Вернера из «РБ Лейпцига» стало известно, что Петр был центральной фигурой при заключении сделки – он вместе с Лэмпардом летал на переговоры с нападающим и его агентом, выступив в роли переводчика. Дуэт бывших игроков сработал и в случае с Хакимом Зиехом из «Аякса» – Фрэнк регулярно названивал марокканцу, а Чех присутствовал на каждой встрече с представителями игрока.

Параллельно с работой в «Челси» бывший футболист начал профессиональную карьеру в другом виде спорта – хоккее. Петр подписался в команду четвертого дивизиона Британии «Гилфорд Феникс» и отметился ярчайшим дебютом – Чех вышел на лед в джерси с 39-м номером, отразил решающий буллит, принес клубу победу и был признан лучшим игроком встречи.

Отдельные фанаты «синих» забеспокоились, что начинание помешает легенде выполнять прямые обязанности, но он максимально лаконично отшил подобные домыслы: «Некоторые люди думают, что я сменил работу. Нет, это не так. К счастью, моя работа в качестве технического и спортивного советника в «Челси» не мешает в свободное время играть в спорт, который я любил в детстве и в который играл годами. Будучи профессиональным футболистом, я не мог играть в хоккей по понятной причине... Теперь могу».

Еще одно хобби, на которое у Чеха появилось больше времени – игра на барабанах. По ходу карьеры экс-вратарь регулярно баловал подписчиков соло на ударных, теперь он может музицировать немного чаще. На канале Петра можно найти каверы на Foo Fighters, Coldplay, System of a Down и даже Рианну – если спорт надоест, легенда может податься в еще одну сферу

Ну и само собой, как всякий футбольный добряк и харизматичная личность, Чех регулярно мелькает в эфире различных футбольных передач на британском ТВ и травит байки про бывших одноклубников. Каким-то чудом у Петра остается время на активное ведение собственных аккаунтов в соцсетях – общение с фанатами и участие в различных челленджах. Многие после завершения карьеры уходят в затворничество и годами бесцельно прожигают нажитый кэш – легендарный кипер явно не из таких, и мы еще не раз о нем услышим.

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