Грубейшая команда Англии, суеверный тренер и драки игроков с азиатами. Каким был тот самый «Лидс»

Полный список грехов новичка АПЛ.

После 16 долгих лет скитаний по низшим дивизионам «Лидс», несколько раз оказывавшийся на грани банкротства и даже переходивший под административное управление, вернулся в АПЛ. Заветный камбэк команда осуществила под руководством аргентинского гика Марсело Бьельсы.

В высший дивизион английского футбола регулярно поднимаются команды с богатой историей, попавшие в трудную ситуацию. Еще в 2017-м за выход в АПЛ сражался «Ньюкасл», а прошлым летом победителем плей-офф Чемпионшипа стала не менее легендарная «Астон Вилла». И все же возвращение таких великих клубов не вызвало даже десятой доли ажиотажа, которую произвел промоушн «Лидса».

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В мае исследователи из English Football Statistician посчитали количество оскорбительных чантов в английском футболе и вычислили самую ненавистную команду страны. Победу предсказуемо одержали йоркширцы: культовую кричалку «Мы все ненавидим ублюдков из «Лидса» придумали фанаты «МЮ», но использовал почти каждый соперник «павлинов» – за всю историю ее исполняли болельщики как минимум 41 разного клуба.

Несмотря на хейтерское отношение к «Лидсу», новости о камбэке порадовались даже в Манчестере: за 16 лет топ-клубы соскучились без главных антигероев, которые постоянно попадают в скандалы и не скрывают злобу маской респектабельности и длинным списком трофеев. Прежде, чем вы включите матч АПЛ на «Элланд Роуд» и услышите, что все ненавидят ублюдков из «Лидса», нужно разобраться, как «павлины» заняли настолько особое место в английском футболе и за что их на самом деле ненавидят.

Чарльз научил быть грубыми

«Лидс» прозвали Грязным еще в сезоне-1962/63, по итогам которого легендарный тренер Дон Реви вывел команду из Йоркшира в Первый дивизион (нынешняя АПЛ). Незадолго до этого в клуб после пяти лет в «Ювентусе» вернулся валлийский нападающий Джон Чарльз, который понял, насколько наивны английские футболисты по сравнению с итальянцами – те ради результата использовали незаметные толчки, подлые фолы и прочие циничные приемы. «Лидс» перенял стратегию и тоже заиграл грубо – жесткие подкаты и неспортивные приемы «павлинов» настолько выделялись на фоне вежливой игры соперников, что у команды Реви естественным образом появился обидный никнейм.

На стиль «Лидса» обратили внимание даже в официальном журнале Английской футбольной лиги, где в середине 1960-х вышел материал со статистикой по фолам и дисциплинарным нарушениям. Естественно, лидером по всем показателям стал «Лидс», и авторы официально провозгласили его самой грязной командой страны. «Лидс» открыл разницу между тем, что люди делают на поле, и тем, что судьи на самом деле спускают на тормозах, после чего воспользовался разницей, – объяснил автор книги «100 лет «Лидс Юнайтед» Дэниел Чэпмен. – После появления статьи Реви впал в ярость, потому что таблица нарушений касалась всех команд клуба. Это означало, что 12-летних пареньков также назвали грязными и обвинили в жесткой игре против сверстников в региональных лигах».

Кульминацией Грязного «Лидса» стала переигровка финала Кубка Англии-1970, в котором команда Реви встретилась с «Челси». Матч на «Уэмбли» завершился со счетом 2:2, но поле после него оказалось в таком ужасном состоянии, что решающую разборку перенесли на «Олд Траффорд». В Манчестере взвинченные футболисты не выдержали напряжения и устроили бойню: наступали на головы, бодались и пинали друг друга. Участники самого жестокого матча в истории английского футбола проявили себя с худшей стороны, но медиа привычно критиковали только «Лидс». Поражение со счетом 1:2 оказало огромное влияние на восприятие той команды – именно после него в общественном сознании «павлины» превратились в конченых хулиганов.

Реви шокировал кропотливой подготовкой и раздражал соперников, как Моуринью

Ярлык прицепился, и теперь «Лидс» называли Грязным все: от медиа до фанатов. Реви бесился и считал, что теперь судьи будут предвзято относиться к его футболистам. Со временем подозрения тренера переросли в паранойю – Дон всегда уделял огромное внимание деталям, хотя рациональная подготовка к матчам сочеталась в нем с самыми безумными предрассудками. Его штаб первым в стране начал готовить огромные досье на соперников, но подробные тактические лекции приводили игроков в состояние такого нервного напряжения, что они часто выходили на матч как на войну и оправдывали ненавистное прозвище.

«Когда ты садился послушать его, то не волновался, но к концу установки ты был так напуган, что находился на грани смерти от сердечного приступа, – вспоминал лучший бомбардир в истории «Лидса» Питер Лоример. – Он говорил о моем опекуне так, будто это лучший защитник в мире, хотя на самом деле он оказывался еще слабее, чем я думал до разговора с Доном». И все-таки досье Реви приносили результат: под его руководством «Лидс» не только пробился в элитный дивизион, но и дважды выиграл его, а еще пять раз занял второе место. Кропотливые методы тренера лишь усилили негативное отношение других команд к «павлинам» – они слишком отличались от примитивной тактики других специалистов.

Дон Реви Фото: Eurosport

К Дону и «Лидсу» относились примерно так же, как к лучшим командам Жозе Моуринью: они добивались результата и восхищали концентрацией, но раздражали стилем игры и философией. Реви и его помощники готовили отчеты не только по соперникам, но и по своим футболистам: после каждого матча команда анализировала точные пасы, успешные отборы и общее физическое состояние каждого игрока. «Иногда мы садились и слушали досье на полузащитника, против которого играли за пару недель до этого, – рассказал выступавший за «Лидс» Норман Хантер. – Нам приходилось сидеть по 45 минут и слушать. Было скучно, потому что мы уже знали, о чем там говорилось, но мы были готовы. Дон так работал».

Один тренер продержался 44 дня, другой позвал цыганку снять проклятие со стадиона

В 1974-м многолетнее сотрудничество Реви и «Лидса» закончилось – тренера позвали в сборную Англии. На его место пришел Брайан Клаф – позже англичанин добьется исторического триумфа в «Ноттингем Форест», но на тот момент он ничем не выделялся на фоне десятков молодых тренеров и очень беспокоился, что в «Лидсе» его решения будут постоянно сравнивать с методами предшественника. Чтобы показать власть, Клаф пошел на радикальные меры и сходу принизил достижения Риви.

Главный тренер «Дерби Каунти» Брайан Клаф, комментатор Брайан Мур, The Big Match on ITV, 1973 год Фото: Getty Images

«Первое, что вы должны сделать, это выбросить чемпионские медали в мусорку, потому что вы никогда не выигрывали ничего по-честному, вы мошенничали, – сказал новый коуч. – И еще кое-что. Я больше никогда не хочу слышать имя ******* [гребаного] Дона Реви. Любой, кто его упомянет, будет неделю тренироваться с юниорами, кем бы ни был». Провокация Клафа не сработала: футболисты мгновенно возненавидели наглеца и взбунтовались. За семь матчей под руководством Брайана они одержали одну победу. Руководство избавилось от революционера спустя всего 44 дня после назначения – боссы беспокоились, что каждый день под руководством Клафа приближает «Лидс» к катастрофе.

В 2006-м английский писатель Дэвид Пирс опубликовал книгу «Проклятый «Юнайтед», в которой описал провальные полтора месяца от лица Брайана. Название как нельзя лучше подошло самому клубу – из-за постоянных скандалов и потрясений болельщикам время от времени казалось, что «Лидс» действительно проклят. Атмосфера постоянных подозрений и конспирологии окружала «павлинов» еще со времен Реви. Величайший тренер в истории «Лидса» не только подозревал судей в предвзятости. Самым безобидным суеверием Дона стал счастливый мохеровый костюм – он надевал его, даже когда брюки настолько износились, что игроки видели нижнее белье.

Однажды после череды поражений фанат написал Реви, что много лет назад румынские цыгане наложили на «Элланд Роуд» проклятие, и босс ни секунды не сомневался в словах шутника (Дон страдал от фобии птиц и давно подозревал, что символ клуба павлин приносит неудачу). Он отправился на машине в Блэкпул и привез гадалку по имени Роуз Ли, которая должна была снять злые чары. Женщина поскребла газон в центральном круге и бросила туда несколько семян, после чего помочилась рядом с каждым угловым флагом и сообщила, что теперь неудачная серия прервется. Странные и дикие истории превратились для «Лидса» в обыденность, но насилие и жестокость выходили на первый план слишком часто, чтобы к «павлинам» относились как к безобидным чудакам.

Фанаты оскорбляли соперников и дрались с турками

Фанаты влияли на негативный имидж «Лидса» не меньше, чем футболисты. В 1984-м на «Элланд Роуд» группировка ультрас под названием «Сервисная бригада» привлекла внимание нацистским приветствием в сторону темнокожих игроков «Фулхэма» Пола Паркера и Лероя Росеньора. Спустя 18 лет выездные хулиганы «Лидса» исполнили на матче против «Лестера» чант «Вы всего лишь городишко, полный пакистанцев» и назвали полузащитника соперников Маззи Иззета турецким ублюдком. Проблема с расизмом сохраняется до сих пор: во время предсезонного товарищеского матча против «МЮ» фанаты «Лидса» сорвали интервью болельщика «красных дьяволов» и пропели в камеру «Мы все из Лидса, а вы все китайцы».

Англия исторически славится шовинизмом благодаря колониальному наследию, но даже с учетом этого «павлины» переходили любые границы. В 2001-м пьяные футболисты Ли Бойер и Джонатан Вудгейт в компании резервиста Тони Хэкуорта вышли из ночного клуба и погнались за группой азиатских студентов. Одного из них – 21-летнего Сарфраза Наджейба – поймали и избили почти до бессознательного состояния без всякой причины. Свидетели утверждали, что в один из моментов нападения Вудгейт отошел от жертвы, подпрыгнул и приземлился ногами на лежащего без движения паренька в стиле рестлера.

В 2020-м это кажется удивительным, но на суде скандал замяли: с Бойера сняли все обвинения, а Вудгейта приговорили к общественным работам. Символично, что именно тогда «Лидс» переживал лучший отрезок в современной истории: команда Дэвида О’Лири не боялась фаворитов, дважды подряд попала в четверку АПЛ и добралась до финала Лиги чемпионов. Алан Смит, Марк Видука, Дэнни Миллз, Бойер и Вудгейт стали синонимом бесстрашия и заворожили всю страну, но в жизни «Лидса» победы всегда чередовались с провалами, поэтому уже скоро самых обаятельных андердогов Англии ждал крах.

В 2002-м клуб занял пятое место, не вышел в ЛЧ и лишился призовых, которыми планировал отбить дорогие трансферы Робби Кина, Рио Фердинанда, Робби Фаулера и Сета Джонсона. Вскрывшиеся огромные задолженности привели к тому, что «Лидс» распродал звезд (Смит и Фердинанд вообще отправились к «Ман Юнайтед») и постепенно скатился в яму, из которой выбрался лишь в последние годы. Даже воспоминания о еврокубковых триумфах имеют для «Лидса» горький привкуc: перед полуфиналом Кубка УЕФА-2000 болельщики «павлинов» подрались с фанатами «Галатасарая» в Стамбуле. В результате двое англичан получили ножевые ранения и погибли, но на родине не все сочувствовали клубу: трагедия лишь убедила медиа и чиновников в том, что «Лидс» обязательно найдет неприятности в любой ситуации.

Для «МЮ» «Лидс» еще более принципиальный соперник, чем «Ливерпуль»

Из всех англичан, которые недолюбливают «Лидс», особенно выделяются болельщики «МЮ». Соперничество клубов восходит к вражде между Ланкастерами и Йорками в XV веке, когда две ветви аристократов выясняли, у кого больше прав на трон. Ланкашир и Йоркшир – соседние регионы, поэтому географически противостояние клубов объясняется примерно так же, как плохие отношения «МЮ» и соседнего «Ливерпуля». Однако в случае с «Лидсом» ненависть имеет исторический оттенок: «красные дьяволы» олицетворяют себя с алой розой Ланкастеров, «павлины» – с белой розой Йорков.

«Лидс» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Через 300 лет после Войны роз Манчестер и Лидс конкурировали уже не за политическое могущество, а за промышленное превосходство: оба города претендовали на звание северного индустриального центра. Статус клубов в 1960-х лишь добавил напряженности: из-за плохой репутации «Лидса» эксцентричный Реви остался для чиновников и журналистов аутсайдером, даже несмотря на титулы, в то время как авторитетного Мэтта Басби уважали за перерождение «Манчестера» после Мюнхенской катастрофы и победу в Кубке чемпионов.

С тех пор злость «Лидса» по отношению к соседям лишь окрепла: в 1992-м Алекс Фергюсон переманил на темную сторону Эрика Кантона, и француз сбежал в Манчестер, позволив «красным дьяволам» доминировать в АПЛ. Контраст между постоянными титулами «МЮ» в 2000-х и борьбой «Лидса» за выживание между вторым и третьим дивизионами также повысил значимость противостояния. Соперники встречались все реже, а ценность побед возрастала. Когда в 2010-м «павлины» выбили злейших врагов из Кубка Англии, болельщик «Лидса» Мартин Блэнд создал политическую партию из одного человека под названием «Мы победили ублюдков 1:0». Он не успел зарегистрироваться для участия в выборах, но подтекст был понятен: не имеет значения, сколько дивизионов разделяют «Лидс» и «Манчестер», Война роз по-прежнему важна, как в 1485-м или 1967-м.

В таком отношении и заключается привлекательность «Лидса»: клуб будто совсем не изменился за последние 40 лет. «Павлины» прониклись современным идеями Бьельсы, но в остальном остались воплощением брутального английского футбола. Красивый футбол по-прежнему значит для них меньше побед над «Манчестером» или «Ливерпулем», а любовь к клубу не зависит от результата. Они все так же уверены, что противостоят всему миру, и купаются в ненависти – неслучайно в самые тяжелые времена фанаты использовали вражеский чант «Мы все ненавидим ублюдков из «Лидса» в качестве неофициального гимна на «Элланд Роуд».

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Чемпионат Англии «Лидс» Бьельсы спустя 16 лет вернулся в АПЛ 17/07/2020 В 20:07