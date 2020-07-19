К Памеле невозможно не ревновать!

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч рассказал, как его жена Эбби Клэнси запретила ему сделать фото с Памелой Андерсон.

«Однажды я встретился с Памелой Андерсон – на одной из вечеринок, что она организовывала. Она стояла прямо рядом со мной, и я сказал Эбби: «Ты же понимаешь, что я должен сделать фото с Памелой Андерсон». И она такая: «Нет, ты не должен».

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Я ответил: «Ты же понимаешь, у парней выпадет челюсть... Я должен отправить им свое фото с Памелой Андерсон». И Эбби снова сказала: «Нет, ты не должен». Вот и все, такая история», – цитирует Крауча Daily Star.

Питер выступал за «Ливерпуль» в 2005-2008 гг.

В 2007 году «красные» с Краучем в составе добрались до финала Лиги чемпионов, в котором уступили «Милану» (1:2). За «россонери» оба мяча забил Филиппо Индзаги, в составе «Ливерпуля» отличился Дирк Кюйт.

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