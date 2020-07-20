Фанат «Арсенала» мечтает о тату с именем Ляказетта на ягодице – француз его отговаривает

Александр Ляказетт
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Но, кажется, уже поздно.
Французский нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт посоветовал поклоннику команды не делать татуировку на ягодице.
Перед игрой против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии один из фанатов «Арсенала» написал в твиттере, что, если «канониры» победят, он набьет на ягодице слово «Laca». Лондонцы выиграли матч, после чего в реплаи залетел сам Ляказетт и написал: «Не надо».
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«Да ладно тебе, бро, это круто, это честь. Я уже не сдам назад», – ответил болельщик.
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