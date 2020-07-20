Фанат «Арсенала» мечтает о тату с именем Ляказетта на ягодице – француз его отговаривает

Но, кажется, уже поздно.

Французский нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт посоветовал поклоннику команды не делать татуировку на ягодице.

Перед игрой против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии один из фанатов «Арсенала» написал в твиттере, что, если «канониры» победят, он набьет на ягодице слово «Laca». Лондонцы выиграли матч, после чего в реплаи залетел сам Ляказетт и написал: «Не надо».

Чемпионат Испании Foot Mercato: «Барселона» хочет обменять Коутиньо на полузащитника «Арсенала» ВЧЕРА В 21:46

«Да ладно тебе, бро, это круто, это честь. Я уже не сдам назад», – ответил болельщик.

«Арсенал» выиграл у «Манчестер Сити» со счетом 2:0 благодаря дублю Пьер-Эмерика Обамеянга.

В финале команда Микеля Артеты сыграет с «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

Лучшая неделя «Арсенала»: прикончили «Ливерпуль» и «Сити», уже в финале Кубка. Артета – новый Клопп?

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Англии Ляказетт второй раз за полтора года попался на веселящем газе 17/05/2020 В 09:46