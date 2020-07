Гигантская сумма для клуба, которые едва не забанили в ЛЧ за нарушение ФФП.

Инсайдер The Athletic Сэм Ли, который специализируется на работе с «Манчестер Сити», рассказал о трансферном бюджете «горожан».

«Всегда утверждаю, что не важно, как много мы говорим о проблемах «Сити» – они все равно относительны, в команде подобрались действительно хорошие футболисты. Нужны лишь пару настроек для всего этого.

Но я слышал какую-то безумную цифру, которую «Ман Сити» готов потратить этим летом, – 332 миллиона евро.

Безусловно, эти 332 миллиона – это еще и деньги за продажи игроков. Безусловно, клуб уже немало получил от сделки по Лерою Сане. Не знаю, включат ли в эту сумму, например, Габриэла Жезуса, за которого можно выручить так же много, как за Сане, а то и еще больше», – заявил Ли в подкасте Why Always We? Его цитирует This Is Futbol.

В июле 2020 года «Манчестер Сити» избежал дисквалификации в Лиге чемпионов за нарушения финансового фэйр-плей.

В чемпионате Англии-2019/20 «горожане» уступили титул «Ливерпулю» и отстали от мерсисайдского клуба в таблице на 18 очков.

