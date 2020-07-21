The Guardian: «Сити» близок к покупке защитника «Борнмута» Аке

Пеп хочет укрепить линию обороны.

«Манчестер Сити» на пороге первого летнего приобретения.

У команды на протяжении сезона возникали проблемы с центром обороны – игроки часто оказывались в лазарете, а некоторые не оправдывали доверия Хосепа Гвардиолы. Испанец намекнул, что клуб может расстаться с Джоном Стоунзом, и «горожане» уже подыскали игроку замену. По информации The Guardian, «Сити» близок к покупке Натана Аке из «Борнмута» за 38,7 млн евро.

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Скорее всего, нынешний клуб игрока вылетит из АПЛ – у команды три очка отставания от спасительной 17-й строчки при матче в запасе у конкурентов.

25-летний Аке прошел академию «Челси». По информации источника, «синие» тоже заинтересованы в игроке.

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