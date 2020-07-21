Футбол
Чемпионат Англии

The Guardian: «Сити» близок к покупке защитника «Борнмута» Аке

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Кевин де Брёйне, Натан Аке

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Пеп хочет укрепить линию обороны.

«Манчестер Сити» на пороге первого летнего приобретения.

У команды на протяжении сезона возникали проблемы с центром обороны – игроки часто оказывались в лазарете, а некоторые не оправдывали доверия Хосепа Гвардиолы. Испанец намекнул, что клуб может расстаться с Джоном Стоунзом, и «горожане» уже подыскали игроку замену. По информации The Guardian, «Сити» близок к покупке Натана Аке из «Борнмута» за 38,7 млн евро.

Чемпионат Англии

Инсайдер The Athletic: «Сити» потратит летом на трансферы 332 млн евро

10 ЧАСОВ НАЗАД
  • Скорее всего, нынешний клуб игрока вылетит из АПЛ – у команды три очка отставания от спасительной 17-й строчки при матче в запасе у конкурентов.
  • 25-летний Аке прошел академию «Челси». По информации источника, «синие» тоже заинтересованы в игроке.

«Это позор». Что Моуринью, Клопп и Гвардиола сказали о разбане «Сити» в Лиге чемпионов

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Англии

Sky Sports: «Сити» составит «Барселоне» конкуренцию в борьбе за Лаутаро

16/07/2020 В 08:58
Чемпионат Англии

2 прямые красные «Тоттенхэму» и гол «Борнмута» в добавленное – Почеттино может пролететь мимо ЛЧ

04/05/2019 В 15:46
По теме
ФутболЧемпионат АнглииМанчестер СитиБорнмутБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир