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Goal: «Атлетико» продаст Облака «Челси» за 120 млн евро

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Ян Облак

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
17 минут назад

Избавление от Кепы обойдется «синим» недешево.

Мадридский «Атлетико» не собирается снижать цену за вратаря Яна Облака.

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага проводит провальный сезон – по слухам, Фрэнк Лэмпард хочет заменить ненадежного испанца на более классного кипера. По информации Goal, лондонцы заинтересованы в приглашении Яна Облака из «Атлетико» – но для заключения сделки им придется выплатить клаусулу игрока. Опция выкупа в контракте футболиста составляет 120 млн евро, и испанский гранд не собирается снижать цену.

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  • Кепу может взять в аренду «Валенсия».

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