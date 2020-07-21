Goal: «Атлетико» продаст Облака «Челси» за 120 млн евро

Избавление от Кепы обойдется «синим» недешево.

Мадридский «Атлетико» не собирается снижать цену за вратаря Яна Облака.

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага проводит провальный сезон – по слухам, Фрэнк Лэмпард хочет заменить ненадежного испанца на более классного кипера. По информации Goal, лондонцы заинтересованы в приглашении Яна Облака из «Атлетико» – но для заключения сделки им придется выплатить клаусулу игрока. Опция выкупа в контракте футболиста составляет 120 млн евро, и испанский гранд не собирается снижать цену.

Чемпионат Испании El Chiringuito TV: «Челси» предложил Кепу и 30 млн евро за Облака 25/02/2020 В 19:21

Аррисабалага – самый дорогой вратарь мира. Его покупка в 2018 году обошлась «Челси» в 80 млн евро.

Кепу может взять в аренду «Валенсия».

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