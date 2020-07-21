Дэвид Мойес
Фото: Getty Images
Дэвид возглавил «МЮ» в 2013 году, но продержался на посту меньше года.
Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес сравнил себя с коучем «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером.
«Для меня «Манчестер Юнайтед» – это замечательная команда, прекрасное место и самый большой клуб мира. «Олд Траффорд» – особенное место, и я с нетерпением жду возвращения.
Чемпионат Англии
Профессиональный хоккей, барабаны и трансферы «Челси». Чем занят Чех после ухода из футбола
18/07/2020 В 18:31
У Уле было трудное начало в «МЮ», но разница между Сульшером и мной заключается в том, что ему дали время. Он привлекает игроков из академии, чего всегда и хотел клуб. Теперь у них есть несколько действительно интересных молодых футболистов», – цитирует Мойеса Goal.
- 22 июля«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэмом». Начало встречи – в 20:00 мск.
- «МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице, «Вест Хэм» – 16-ю.
Грубейшая команда Англии, суеверный тренер и драки игроков с азиатами. Каким был тот самый «Лидс»
Чемпионат Англии
«МЮ» спас сезон одним трансфером. Фернандеш изменил все и дал больше, чем голы и ассисты
18/07/2020 В 07:52
Чемпионат Англии
Фергюсон крепко подставил «МЮ». Вместо Роналду и Бэйла он подписал Мойеса
28/05/2020 В 13:00