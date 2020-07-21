Дэвид возглавил «МЮ» в 2013 году, но продержался на посту меньше года.

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес сравнил себя с коучем «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером.

«Для меня «Манчестер Юнайтед» – это замечательная команда, прекрасное место и самый большой клуб мира. «Олд Траффорд» – особенное место, и я с нетерпением жду возвращения.

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У Уле было трудное начало в «МЮ», но разница между Сульшером и мной заключается в том, что ему дали время. Он привлекает игроков из академии, чего всегда и хотел клуб. Теперь у них есть несколько действительно интересных молодых футболистов», – цитирует Мойеса Goal.

22 июля«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэмом». Начало встречи – в 20:00 мск.

«МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице, «Вест Хэм» – 16-ю.

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