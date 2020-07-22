Клопп: «Титул «Ливерпуля» – один из самых важных моментов в истории мирового футбола»

Четыре трофея за два года – это по-настоящему круто!

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о значении выигранного его командой титула чемпионов Премьер-лиги.

«Я всегда думал, что гораздо лучше выиграть чемпионат досрочно, чем выйти в финал Лиги чемпионов, где все решается в одном моменте – все или ничего. Мы выиграли АПЛ за семь туров до конца сезона, что просто невероятно. Думаю, момент, когда мы получим трофей – это один из самых важных моментов в истории мирового футбола. Если бы кто-то сказал: «Можешь в этом году выбрать чемпиона для одной страны, чтобы это было нечто особенное», – я думаю, что выбор пал бы на «Ливерпуль».

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Потому что многие хотели бы стать его частью, но повезло нам. Я очень это ценю, честно говоря, это очень важный трофей. Болельщики не забудут другие победы в чемпионате, но эту, думаю, никто никогда не забудет, это просто невозможно. Именно это и делает ее особенной. Этот год, конечно, был самым успешным и исключительным в моей карьере. Победители Лиги чемпионов, чемпионы Англии и мира. Такое нечасто случается.

Думаю, имеет смысл потом сфотографироваться со всеми четырьмя трофеями, потому что я не думаю, что существует множество фото, где у клуба сразу четыре этих трофея. Мы точно это сделаем, на сто процентов. Я говорил парням, что это нечто особенное. Этот момент нужно ценить. Для команды все началось не 13-14 месяцев назад, но за этот период мы выиграли все трофеи, что делает этот момент особенным», – цитирует Клоппа The Guardian.

За последние два сезона «Ливерпуль» выиграл четыре трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и чемпионат Англии.

Клопп прав: ранее в истории футбола ни одна команда не владела этими четырьмя трофеями одновременно.

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