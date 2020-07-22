«Ливерпуль» поднимет кубок АПЛ, а «Челси» сразится за ЛЧ. Расклады главного матча мидуика

«Красным» не захочется получить трофей в статусе проигравших.

Главная интрига чемпионата уже давно умерла, а все потенциальные рекорды «Ливерпуль» похоронил в последних турах. Домашняя ничья с «Бёрнли» 11 июля отцепила «красных» от гонки за исторической ачивкой «Сити» и прикончила мотивацию команды Клоппа на остаток сезона: отметка в 100 очков осталась непокоренной и сражаться стало окончательно не за что.

Другое дело, что матч с «Челси» – последняя домашняя игра кампании, после которой команде вручат долгожданный кубок АПЛ, первый в истории клуба. Предыдущая победа мерсисайдцев в чемпионате Англии датирована 1990 годом, еще до образования Премьер-лиги. Вряд ли футболисты позволят испортить городу праздник.

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У гостей свои задачи – за два тура до конца рубка за места в Лиге чемпионов в самом разгаре. Все в руках «Челси» – команда занимает третью строчку, на балл обгоняет «Манчестер Юнайтед» с «Лестером» и имеет матч в запасе относительно «лис». Кроме того, конкурентам предстоит очный матч в последнем туре, что упрощает задачу.

Заряженность «синих» будет сильно зависеть от результата матча, который завершится за пару десятков минут до стартового свистка на «Энфилде». «МЮ» играет с «Вест Хэмом», и поражение «дьяволов» практически гарантирует парням Лэмпарда Лигу чемпионов. При таком раскладе они вылетят из четверки только по разнице мячей, если проиграют «Ливерпулю» и «Вулвз», а конкуренты сгоняют джентльменскую ничью в очной встрече.

Кто посмотрит матч по ТВ

Главная потеря хозяев – капитан Джордан Хендерсон. Англичанин получил травму колена в игре против «Брайтона» 8 июля и уже не сыграет в концовке сезона. «Абсолютно заслуженно, что Хендо поднимет трофей. Я слышал, когда «Ливерпуль» выиграл титул в последний раз, у капитана Алана Хансена тоже была травма колена. Круг замкнулся, если хотите», – философствует Клопп перед игрой.

Еще одна потеря «Ливерпуля» – Жоэль Матип. Привычный партнер Ван Дейка по центру обороны схватил травму после рестарта и выбыл до осени. Остальные залечили болячки – Джеймс Милнер должен быть доступен вместе с Деяном Ловреном.

У «Челси» главной бедой остаются хронические болячки Н'Голо Канте – француз пропустил несколько последних матчей и находится под сомнением на игру с «красными». То же касается Кристиана Палисика, оставшегося на скамейке в матче Кубка Англии против «МЮ». Вундеркинд Билли Гилмор выбыл на несколько месяцев, так что опции Лэмпарда в центре поля ограничены.

Лицом к лицу

«Ливерпуль» не проигрывает дома в АПЛ уже три года или 56 матчей.

«Челси» обыграл «Ливерпуль» всего один раз за 10 последних матчей в лиге.

При этом «синие» непобедимы в 9 из последних 10 выездных матчей против «Ливерпуля» во всех соревнованиях.

«Челси» пропустил как минимум дважды в пяти из последних шести выездных матчей в Премьер-лиге.

«Ливерпуль» выиграл только два из пяти матчей с тех пор, как гарантировал титул, и пропустил в четырех из этих игр.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»

«Челси»

Котировки букмекеров

Победа «Ливерпуля»: 2,03

Ничья: 3,82

Победа «Спартака»: 3,66

Редко на домашнюю победу «красных» дают за 2, но сейчас это вполне логично – сверхмотивированный «Челси» приедет на «Энфилд» после неплохой серии и выхода в финал Кубка Англии. Хозяева расслабились после фактической победы в чемпионате и растеряли угрожающую форму.

С другой стороны, победа над «Манчестер Юнайтед» три дня назад отняла у «синих» много сил, а играть придется практически тем же составом – против отдыхавшего целую неделю «Ливерпуля», готовящегося к важнейшему за 30 лет событию в локальной истории клуба.

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет «Okko» – начало в 22:15 (мск). Если у вас нет подписки, то подрубайтесь на онлайн-трансляцию Eurosport.

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