«Хочу доказать, что у футболистов есть ум». Легенда «Ливерпуля» ушел в лыжи и покоряет марафоны

Йон Арне Риисе вошел в состав лыжной команды и заключил опасное пари с олимпийским чемпионом.

Недавно мне попался протокол ничем не примечательных соревнований по лыжероллерам в Норвегии. В нем проскакивали известные в узких кругах имена с марафонских стартов, но не Клебо и даже не Голберг.

Зачем-то я проскроллила в самый подвал финишного листа и ненадолго зависла, увидев на последнем 37-м месте с 12-минутным отставанием знакомое совсем не по лыжам имя – Йон Арне Риисе. Да-да, это тот самый Риисе. Бывший защитник «Ливерпуля», победитель легендарного финала ЛЧ-2005 в составе мерсисайцев и рекордсмен по играм за сборную Норвегии.

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Риисе объявил о завершении карьеры в июне 2016-го – ему было 36 лет. А через год сенсационно обнаружился в лыжах. На связь с экс-футболистом вышел Ойстейн Петтерсен – олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в командном спринте, завоевавший золото в дуэте с великим Петтером Нуртугом. Петтерсен предложил Риисе присоединиться к его профессиональной марафонской команде BN Bank и выступить зимой в марафонской серии Visma Ski Classics.

Ойстейн Петтерсен и Петтер Нуртуг с золотом Ванкувера-2010 Фото: Getty Images

Приглашение знаменитости не из лыж не ново для Петтерсена – в предыдущем сезоне (2016/17) с ним и его ребятами тренировался норвежский комик Нильс Ингар Одне. Частная команда была маленькой и выживала только на спонсорские деньги – поэтому нестандартные кадровые решения оказались ключом к выживанию и продвижению. Риисе представлялся выгоднейшим вложением: футбольная легенда Норвегии непременно привлекла бы и потенциальных спонсоров, и журналистов, и болельщиков.

К тому же, на поле кумир детства всегда цеплял именно выносливостью – это прописано даже в его русскоязычном профиле википедии – и ударом убийственной силы с левой ноги. Лыжные марафоны, где надо терпеть по несколько часов (два с лишним на привычных кубковых полтинниках – ерунда по сравнению, например, с Васалоппет) – самое то. Видимо, Риисе рассудил так же и принял авантюрное предложение Петтерсена.

«Теперь мне придется делать те вещи, которыми я не занимался раньше, – отреагировал Йон Арне. – Начинать с чистого листа. Это вызов, от которого я не смог отказаться. Я делаю это для всех футболистов и хочу показать, что у нас тоже есть ум. Что мы достаточно хорошо натренированы и можем подготовиться к лыжным соревнованиям. Это способ проверить возможности тела. Я люблю лыжи, но не катался на них с 17 лет из-за футбола».

Конечно, олимпионик Ойстейн не ожидал от бывшего футболиста результатов наравне с собственными – никто в здравом уме не выкинул бы его бороться плечом к плечу с Петтером Элиассеном, Турдом Асле Гьердаленом и иногда заезжающим на марафоны Мартином Йонсрудом Сундбю. Да и это объективно нереально. Место Риисе было среди любителей, далеко не в первой сотне и даже, наверное, не во второй.

Лыжник предложил футболисту пари: хотя бы в одном из зимних марафонов Риисе должен был уступить партнерам по команде не более 50 процентов от их времени прохождения дистанции. То есть, если Петтерсен и компания укладываются в четыре часа – Йону Арне нужно бежать за шесть (да-да, не пугайтесь таких цифр). Если у Риисе получается, Петтерсен делает татуировку «fotball er toppidrett» (футбол – лучший вид спорта), а если экс-футболист проигрывает более 50 процентов – ему предстоит украшать тело словами «fotball er ikke toppidrett» (футбол не лучший вид спорта). Мужчины ударили по рукам, и Риисе приступил к тренировкам с командой, а еще свозил новых друзей на «Энфилд» на консультацию к тренеру по физподготовке «Ливерпуля».

Сперва новый опыт экс-футболиста был связан с лыжероллерами, и это оказалось для Риисе адом.

«На спусках я просто ребенок, мне не расслабиться. Я знаю, что силен в даблполинге (одновременный бесшажный ход – Eurosport.ru) – я много его тренировал. Знаю, что могу неплохо идти по равнине. Но спуски – это катастрофа. Сейчас самое главное – построить подходящее тело и заставить его выдерживать длительные пробежки по несколько часов. И тогда я уверен: зимой люди удивятся, а ребятам придется сделать татуировку», – Йон Арне рассказывал о трудностях, но храбрился.

Первым соревнованием в новом спорте для него стал лыжероллерный фестиваль Blink в норвежском Санденсе, где участвует вся элита. К тому времени Риссе стоял на лыжах с колесиками всего две с половиной недели, и одноклубники сжалились, не став заносить 60-километровый марафон в зачет пари. Новичка командировали на 20-километровую гонку. Йон Арне не спал всю ночь из-за предстартового волнения, его тошнило, и он очень не хотел прийти к финишу последним. У него получилось – из 218 участников бывший футболист доехал 181-м, отстав от победителя на 21 минуту и 40 секунд.

Потом пришла зима, и Риисе вынужденно сходил с дистанции в каждой гонке. Подробности появились только на Васалоппет – главном зимнем марафоне в Швеции на 90 километров, который популярен не только среди профессиональных лыжников и скандинавов-любителей. В разные годы Васалоппет бежали представители шведской королевской семьи и даже Пиппа Миддлтон – сестра Кембриджской герцогини Кейт. В 2018-м пришла очередь самого известного в Норвегии футболиста.

Риссе справился хуже Пиппы, которая преодолела 90 километров за 7 часов 13 минут. Йон Арне не закончил дистанцию – сошел примерно на половине из-за аварии и последовавшей микротравмы, которая не позволила продолжить гонку. Он рискнул и взял лыжи для даблполинга – то есть, все 90 километров предстояло пройти, отталкиваясь только руками. Перейти на двушажный ход и подработать ногами на таких лыжах физически невозможно из-за отсутствия мази держания, а при его уровне готовности такая задача оказалась непосильной. Мышцы спины забились, и дальнейшее преодоление дистанции стало бы для него настоящей пыткой.

Пиппа Миддлтон на трассе Васалоппет Фото: Getty Images

«Это был тонкий баланс между смелостью и неразумностью, – смеялся менеджер команды BN Bank Сигурд Гранмарк и почти употребил более громкую идиому про слабоумие и отвагу. – На таких лыжах очень сложно. Он устал, особенно сильно это отразилось в спине. А когда едущий перед ним человек упал, Йон Арне въехал прямо в него и сделал сальто. В спине и так уже был дискомфорт, но после падения ее скрутило совсем. Он прибыл к финишной черте на автобусе».

Через две недели успех все-таки пришел – Риисе финишировал на 54-километровом Биркебейнере 424-м из 427 участников. Он преодолел дистанцию за 4 часа 39 минут и отстал от лучшего времени Андреаса Нюгорда на 2 часа 5 минут 46 секунд. Риисе не уложился в 50 процентов даже от коллеги по команде Ойстейна Петтерссена, который стал 30-м.

«Без сомнения, это самое тяжелое, что я когда-либо делал, – выдохнул Йон Арне после финиша. – Уже в начале гонки у меня начались судороги в бедре, паху и трицепсе. Но голова оставалась светлой, и это помогло мне дойти до конца».

После относительно успешного Биркебейнера через год Риисе пробежал 65-километровую Марчалонгу. Судьбу татуировки норвежские журналисты не прояснили – вероятно, в команде решили, что поставили перед новичком слишком сложную задачу. Но в инстаграме экс-футболиста по-прежнему есть лыжи – он тренируется в команде Telemark (по потенциалу примерно третий состав сборной Норвегии), в состав которой входит Эвен Нуртуг – самый младший брат Петтера. Про гонки Йон Арне тоже не забывает, но теперь бегает их для себя, а не ради пари. Вероятно, он уже ответил на вопрос, что в Норвегии популярнее – футбол или лыжи. Такими темпами лет через 15 мы увидим на лыжне Эрлинга Холанна, который начнет подготовку к марафону под руководством Йоханнеса Клебо. Они бы наверняка поладили.

По материалам норвежского издания VG

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