Моуринью игнорил Салаха, Невилла подвел лимит. Кому из топов не хватило игр для медали АПЛ

Гари Невилл и Оуэн Харгривз пролетели дважды.

22 июля «Ливерпуль» получит кубок победителей АПЛ и 40 чемпионских медалей, которые будут распределены между игроками и персоналом. Но медали получат только те футболисты, которые провели не менее пяти матчей.

В прошлых розыгрышах АПЛ несколько топовых игроков остались без памятной награды. Прочувствуй их боль.

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Мохамед Салах

Сегодня египтянин – суперзвезда, но в «Челси» Жозе Моуринью сезона-2014/15 африканец полировал скамейку. До обмена зимой в «Фиорентину» на Хуана Куадрадо нападающий провел за «синих» лишь три игры и остался без медали.

Мохамед Салах, Челси Фото: Imago

Гари Невилл

У нынешнего эксперта Sky Sports восемь медалей победителя Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», а могло быть 10. В сезоне-1993/94 он уже часто выходил в старте, но на тот момент для получения медали было необходимо 10 матчей, и 17-летний птенец Фергюсона их не добрал. В кампании-2009/10 Невилл провел за «Юнайтед» лишь четыре игры – помешали травмы.

Майка Ричардс

В 2012-м хрустальный защитник попал в шорт-лист за награду «Игрок года», уступив Серхио Агуэро, а уже на следующий сезон совсем разбился. «Сити» взял первый титул АПЛ в истории, но Майка к этому причастен лишь косвенно.

Оуэн Харгривз

У этого полузащитника та же проблема, что и у Ричардса. При чем, облом произошел дважды: Оуэн не добрал матчей в 2009 и 2011 годах. Не то что в сезоне-2007/08, когда он только перешел из «Баварии» и казался скалой.

Дэвид Бэтти

На заре АПЛ «Блэкберн» составлял конкуренцию топам, а не мыкался, как сейчас, в Чемпионшипе. За команду играли Ширер, Ле Со, Шервуд, Саттон, а тренировал «бродяг» Кенни Далглиш. Одним из лидеров команды до чемпионского сезона был опорник сборной Англии Дэвид Бэтти, но он сломался в первых турах и провел всего пять встреч при необходимой десятке. Боссы клуба предложили Дэвиду медаль, но тот гордо отказался.

Федерико Македа

Итальянский форвард блестяще дебютировал в 2009-м за «МЮ», забив победный гол «Астон Вилле». Продолжения не последовало – второго Сульшера из парня не получилось и, сыграв четыре матча, он остался без награды.

Андрей Крамарич

Летом 2020-го нападающий вонзил покер в ворота дортмундской «Боруссии» за «Хоффенхайм». Пять лет назад в «Лестере» дела у хорватского форварда шли гораздо хуже. Перед началом чемпионского сезона «лисы» выложили за Крамарича 10 млн евро (на тот момент рекорд клуба), но какой-то ноунейм по имени Джейми Варди оказался более мастеровит и удачлив. Форварду не хватило двух матчей для медали.

Андрей Крамарич, Лестер Фото: Getty Images

Скотт Паркер

Прямолинейный полузащитник не вписался в чемпионский ансамбль «Челси» Жозе Моуринью в сезоне-2004/05. Особенный называл Скотта чемпионом в тренировочном процессе, но на поле выпустил всего четыре раза.

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