Лэмпард уступил «Ливерпулю» и доказал, что он тренер. Но его все равно могут уволить через 5 месяцев

Не поладит с Вернером и Зиехом – до свидания, не выиграет трофей в следующем сезоне – аривидерчи, не поднимется выше третьего места АПЛ – оревуар.

Фрэнк Лэмпард наверняка ехал на «Энфилд Роуд» в командном автобусе и думал, как было бы здорово закончить этот сезон прямо сейчас. Одна победа над «Ливерпулем» и все – можно уже не думать о «Вулверхэмптоне», лениво бронировать билеты на какие-нибудь Сейшелы и начисто отключиться от мыслей о тактике. «Челси» еще не обеспечил место в Лиге чемпионов на следующий сезон – для этого в двух матчах нужно хотя бы раз скатать вничью и не слиться с позором «Лестеру».

К тому же Лэмпард точно готовился к встрече с Юргеном Клоппом, изучал их последние матчи и видел, в какую сладкую булочку превратился чемпион Англии. «Ливерпулю» как раз после игры с «синими» должны были вручать кубок за победу в Премьер-лиге, и уже почти месяц мерсисайдский клуб ждал этого момента. Конечно, любой тренер гостей в такой ситуации думает: надо брать этих максимально размякших песиков и возить их мордочкой по газону.

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К сожалению, Фрэнки наткнулся на самый мощный «Ливерпуль» за последние четыре недели. Клопп, похоже, сказал в раздевалке, что будет дико некрасиво сначала влететь лондонцам, а потом ликовать от успеха в АПЛ. Банальная арифметика подсказывает, что двойное празднование всегда лучше, чем одинарное, два больше одного – лучше напрячься последний разок и взять трофей максимально красиво, чем вымарывать из памяти поражение от «Челси».

Лэмпард хорошо подготовился к скучному матчу на «Энфилде», но не ожидал, что «красные» соберутся и окажутся в отличной форме. Кепа Аррисабалага вынул к перерыву три мяча, и, как минимум, гол Трента можно списать на плохую прыгучесть баска. Повезло, что Оливье Жиру выпил зелье Феликс Фелицис, забил уже седьмой мяч в девяти матчах и оставил столичному клубу хоть какие-то шансы во вторые 45.

Дальше было полное доминирование «Ливерпуля» на старте тайма, которое привело к первому голу Фирмино на «Энфилде» (ему понадобилось 54 удара для этого). При счете 1:4 легко потухнуть и готовиться к решающему матчу с «Вулвс». Возможно, Лэмпард так и сделал после тройной замены – он снял с игры всех атакующих футболистов и выпустил новых.

Оказалось, что в запасе его ждал главный энерджайзер всей встречи. Кристиан Палисик за 14 минут сократил отставание до одного мяча – тут же сотворил гол для Тэмми Абрахама и сам показал класс с разворота. То, что «Челси» 10 минут лелеял надежду на ультраничью даже после безнадежного поражения к часу игры, – безусловно, заслуга Фрэнка Лэмпарда и текущей формы Палисика.

Кристиан Палисик («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль») Фото: Getty Images

При том, что в июле 2020 года до сих пор непонятно, насколько Фрэнки подходит для амбиций «Челси». Да, он практически затащил лондонцев в Лигу чемпионов в условиях трансферного бана, но сделал это на фоне двух гигантских провалов соседей – усталости Почеттино в «Тоттенхэме» и мегафейла Эмери в «Арсенале».

Лэмпард – классный тренер для Маунта и Абрахама, в дуэте которых фанаты тут же разглядели оммаж самому Лэмпсу и его связке с Дидье Дрогба. Вот только в следующем сезоне их обоих, вероятно, заменят немецкие суперзвезды Тимо Вернер и Кай Хаверц, и как их будет готовить молодой коуч Фрэнк, работающий сейчас лишь второй сезон, категорически неясно. Да, Вернер с Хаверцом и переходили во многом из-за харизмы и легендарности спортивной карьеры главного тренера, но это обаяние быстро проходит с первыми неудачами и первыми тусовками на скамейке запасных.

У Фрэнка Лэмпарда был план, по которому он приходил в «Челси» на собственных условиях: такими были переговоры с Романом Абрамовичем и его менеджерами – никаких увольнений за два года, доверие молодым футболистам и спокойная работа без вмешательства сверху. Но свободные деньги и практически обнулившийся финансовый фэйр-плей жгут карман боссу «синих», поэтому в следующем сезоне на «Стэмфорд Бридж» будет новая команда.

Фрэнк Лэмпард, Сесар Аспиликуэта («Челси») Фото: Getty Images

С минимумом собственных воспитанников (Маунт с Абрахамом не вытеснят из состава Вернера с Хаверцом, больше 130 млн евро на двоих точно окажутся в старте) и с амбициями потеснить «Ливерпуль» с «Манчестер Сити» из топ-2 АПЛ. И тут уже нужно будет заново узнавать тренера Фрэнка Лэмпарда, потому что никто не знает, готов ли он прогрессировать вместе с футболистами экстра-класса или лучше еще покопается в выращивании талантов в лондонских академиях.

Эту ситуацию очень легко запараллелить с Зинедином Зиданом в «Реале». «С титулами, которые он взял как футболист, у него есть все, чтобы играть с «Мадридом» в Лиге чемпионов, но этого не хватает даже для «Кастильи» в Сегунде Б», – абсурдистски высказывался технический директор французской федерации футбола Франсуа Блакар. Так же и с Лэмпардом: мы видим, как ему комфортно с молодыми алмазами, но не знаем, перейдет ли он на следующий уровень с уже обожженными бриллиантами.

У молодого коуча для этого как будто есть все, осталось только одно: не растерять доверие тех, кто очаровался им за время игроцкой карьеры восьмерки на «Стэмфорде». Иначе Роман Абрамович еще перед следующим боксинг-дэй снова позвонит и скажет: «Прости, Фрэнки, но я думал, что ты тренер большого полета, а тебе еще нужно многому научиться». Новость об увольнении уже будет лежать на сайте, потому что для топ-уровня недостаточно договариваться с Абрахамом и Маунтом – нужно заряжать парней покруче и с ними поднимать весомые чашки.

«Ливерпуль» – «Челси» – 5:3

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Чемпионат Англии Вернер и Зиех усилят «Челси». Но до уровня «Сити» с «Ливерпулем» нужен еще один шаг 07/07/2020 В 08:13