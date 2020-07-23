Долгожданное и красочное награждение «Ливерпуля» кубком АПЛ

Награждение «Ливерпуля»
Фото: Getty Images
Футболисты наконец взяли в руки заслуженную награду.
Футболисты «Ливерпуля» впервые получили чемпионский кубок за победу в АПЛ-2019/20.
Награждение состоялось на «Энфилде» после матча 37-го тура против «Челси», который команда Юргена Клоппа выиграла со счетом 5:3. По ходу церемонии футболисты спели клубный гимн You'll never walk alone.
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Несложно догадаться, что выкладывали в свои инстаграмы сами герои вечера:
Даже бывшие мерсисайдцы показали, что бывших мерсисайдцев не бывает:
Жоржиньо Вейналдум не поскупился на полноценное видео:
- «Ливерпуль» взял чемпионство впервые за 30 лет. Премьер-лига была организована только спустя два года
- Это 19-й титул мерсисайцев в чемпионате Англии. Больше (20) – только у «Манчестер Юнайтед».
Клопп: «Титул «Ливерпуля» – один из самых важных моментов в истории мирового футбола»
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