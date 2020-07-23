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Полиция Мерсисайда издала приказ о разгоне фанатов «Ливерпуля», но люди все равно праздновали

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Фанаты «Ливерпуля»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
4 минут назад

Несмотря на постановление, правоохранители смотрели на радостных болельщиков сквозь пальцы.

Перед награждением «Ливерпуля» кубком АПЛ полиция Мерсисайда издала распоряжение о разгоне болельщиков вокруг «Энфилда».

По информации BBC, правоохранители перекрыли соседние улицы, ввели 48-часовой режим разгона и пообещали предотвращать любые массовые мероприятия в целях борьбы с коронавирусом. Горсовет посоветовал фанатам соблюдать социальную дистанцию и избегать скоплений народа.

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Несмотря на предупреждения, вокруг «Энфилда» собрались сотни любителей футбола. Люди приветствовали автобус с командой и жгли пиротехнику. Присутствующая полиция не стала проводить задержания.

  • «Ливерпуль» получил чемпионский кубок после победы над «Челси» в матче 37-го тура АПЛ.
  • Это первое чемпионство «красных» за 30-летний период.

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