Opta: Кепа пропустил 11 необязательных мячей и стал худшим вратарем АПЛ

Статистика показывает беспощадные факты. Даже о том, кто обошелся «Челси» в 80 млн евро.

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага продемонстрировал неудачную статистику в сезоне-2019/20.

По данным статистического проекта Opta, 25-летний голкипер пропустил 11 необязательных мячей и стал по этому показателю худшим в чемпионате. «Исходя из ожидаемых целей, в этом сезоне Кепа пропустил в АПЛ на 11 мячей больше, чем модель прогнозов ожидала от него в среднем. Это хуже любого вратаря в Лиге. Тревожно», – говорится в объяснении.

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В августе 2018 года «Челси» заплатил за Аррисабалагу 80 миллионов евро – Кепа стал самым дорогим вратарем в истории футбола.

За тур до конца «синие» идут на четвертом месте и ведут борьбу с «МЮ» за бронзу. Лондонцы пропустили 54 мяча.

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