Девятерых фанатов «Ливерпуля» арестовали за беспорядки у «Энфилда»

Торжество не обошлось без последствий.

Полиция Ливерпуля арестовала девять человек в ходе разгона беспорядков вокруг «Энфилда» после матча «Ливерпуль» – «Челси».

22 июля «красным» вручили долгожданный кубок АПЛ. Несмотря на призывы властей и главного тренера команды Юргена Клоппа оставаться дома, вокруг стадиона собралась толпа фанатов мерсисайдцев. Полиция получила приказ о разгоне около 3000 фанатов в окрестностях стадиона, было произведено девять арестов по подозрению в пьянстве, беспорядках, вождении в нетрезвом состоянии, наркомании и разбое.

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«Мы хотели бы поблагодарить подавляющее большинство фанатов «Ливерпуля», которые прислушались к рекомендациям и праздновали успех команды дома», – цитирует BBC представителя полиции города.

«Ливерпуль» завоевал первый титул за 30 лет.

Клопп пообещал фанатам чемпионский парад, когда коронавирус ослабнет.

Долгожданное и красочное награждение «Ливерпуля» кубком АПЛ

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