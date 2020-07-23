Девятерых фанатов «Ливерпуля» арестовали за беспорядки у «Энфилда»

«Энфилд»
Фото: Getty Images
Торжество не обошлось без последствий.
Полиция Ливерпуля арестовала девять человек в ходе разгона беспорядков вокруг «Энфилда» после матча «Ливерпуль» – «Челси».
22 июля «красным» вручили долгожданный кубок АПЛ. Несмотря на призывы властей и главного тренера команды Юргена Клоппа оставаться дома, вокруг стадиона собралась толпа фанатов мерсисайдцев. Полиция получила приказ о разгоне около 3000 фанатов в окрестностях стадиона, было произведено девять арестов по подозрению в пьянстве, беспорядках, вождении в нетрезвом состоянии, наркомании и разбое.
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«Мы хотели бы поблагодарить подавляющее большинство фанатов «Ливерпуля», которые прислушались к рекомендациям и праздновали успех команды дома», – цитирует BBC представителя полиции города.
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Долгожданное и красочное награждение «Ливерпуля» кубком АПЛ
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